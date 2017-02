Bayer Leverkusen hat das Hinspiel des Champions League-Achtelfinale gegen Atlético Madrid verloren. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt unterlag dem Vorjahresfinalisten mit 2:4 (0:2). Damit droht Bayer Leverkusen im Rückspiel am 15. März in Spanien das gleiche Schicksal wie vor zwei Jahren, als die Werkself ebenfalls am Team von Trainer Diego Simeone scheiterte.





Mit der Euphorie der beiden Bundesliga-Siege gegen Frankfurt (3:0) und in Augsburg (3:1) gingen die Gastgeber motiviert und engagiert in die Partie, wurden aber von den Madrilenen durch das frühe Gegentor durch Saúl Ñíguez (17. Minute) geschockt.



Der Rückstand verunsicherte die Leverkusener sichtlich. Vor allem die Defensive wirkte anfällig und fehlerhaft. Nach einem langen Ball wenig später traf Bayer-Verteidiger Aleksandar Dragovic den Ball nicht richtig, der Querschläger landete bei Kevin Gameiro, der wiederum Ömer Toprak im Laufduell abschüttelte. Den feinen Querpass verwandelte der französische Nationalspieler Antoine Griezmann (25.).

In der zweiten Halbzeit sorgten die Tore von Flügelspieler Karim Bellarabi (48.) und ein Eigentor von Stefan Savic (68.) nur für zwischenzeitliche Hoffnung. Kurz nach dem Anschlusstreffer foulte Innenverteidiger Aleksander Dragovic Kevin Gameiro am Strafraumrand. Der Gefoulte trat selbst an und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung per Strafstoß wieder her (59.). In der Schlussphase besiegelte der eingewechselte Fernando Torres den Endstand (86. Minute).



In dem zweiten Spiel am Dienstagabend setzte sich Manchester City in einem spektakulären Spiel mit 5:3 gegen den AS Monaco durch. Die Mannschaft von Pep Guardiola drehte vor eigener Kulisse einen 1:2-Rückstand. Der ehemalige Schalker Leroy Sané traf in der 82. Minute zum Endstand.