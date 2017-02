Eintracht Frankfurt – Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt steht erstmals seit zehn Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Fußball-Bundesligist gewann im Viertelfinale gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld mit 1:0 (1:0). Danny Blum (6. Minute) erzielte das entscheidende Tor für die Eintracht.



Kurz vor Schluss wurde Eintracht-Verteidiger Marco Russ eingewechselt und feierte nach einer im Mai 2016 diagnostizierten Krebserkrankung sein Comeback. "Das war ein sehr emotionaler Moment für mich. Es war eine lange Zeit, eine harte Zeit", sagte Russ.



Eintracht-Trainer Niko Kovač sagte, der Sieg sei "kein einfacher" gewesen. Für sein Team musste der reaktionsschnelle Torwart Lukáš Hrádecký immer wieder die Bälle retten. Bielefeld war mindestens ebenbürtig und in der zweiten Halbzeit auch deutlich aktiver und gefährlicher.



SF Lotte – Borussia Dortmund (abgesagt)

Das zweite Viertelfinale des Abends zwischen dem Drittligisten SF Lotte und Borussia Dortmund wurde wegen der schlechten Platzverhältnisse nach starkem Schneefall abgesagt. Der DFB teilte auf Twitter mit, dass der Nachholtermin an diesem Mittwoch bekannt gegeben wird.

Der Rasen in dem 10.059 Zuschauer fassenden Frimo Stadion war schon vor den Schnee- und Regenfällen stark beschädigt. Am Wochenende war deswegen das Ligaspiel gegen den Chemnitzer FC in Lotte ausgefallen.