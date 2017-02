Borussia Mönchengladbach hat das Hinspiel der Zwischenrunde der Europea League verloren. Der Zehnte der Bundesliga unterlag dem AC Florenz mit 0:1 (0:1). Damit sinken die Chancen Borussia Mönchengladbachs, sich in acht Tagen im Rückspiel in Florenz für das Achtelfinale des Wettbewerbs zu qualifizieren.



Vor knapp 42.000 Zuschauern im Borussia-Park erzielte Geburtstagskind Federico Bernardeschi (44.) den Siegtreffer für den AC Florenz. Der Treffer besiegelte die erste Niederlage von Trainer Dieter Hecking. Dieser hatte den Trainerposten in der Winterpause übernommen und mit vier Siegen und einem Remis im neuen Jahr eine Erfolgsserie gestartet.



Gladbach beherrschte den Tabellen-Achten der Serie A über weite Strecken nach Belieben. Das Hecking-Team spielte sich vor allem vor der Pause etliche Chancen heraus. Nach einer Kombination über Fabian Johnson und Thorgan Hazard war Patrick Herrmann frei, schoss aber direkt in die Arme von AC-Keeper Ciprian Tatarusanu (14.). Zwei Minuten war Herrmann erneut zur Stelle, diesmal wurde er elfmeterreif gelegt. Der Pfiff des Schiedsrichter blieb aus. Nach der Pause war die Luft schon ein bisschen raus, gute Chancen wie die von Oscar Wendt (69.) oder Josip Drmic (83.) wurden seltener. Der Bundesligist drängte und drückte, aber auch in der starken Schlussoffensive wollte der verdiente Ausgleich nicht mehr gelingen.

Gladbach musste erneut auf den verletzten Stürmer Raffael verzichten. Dafür kehrte Kapitän Lars Stindl, der beim 1:0-Sieg in Bremen gelb-gesperrt fehlte, ins Team zurück. Für ihn musste Stürmerkollege André Hahn zunächst auf der Bank Platz nehmen. Das Rückspiel findet am 24. Februar in Florenz statt.