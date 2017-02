Hans-Joachim Watzke blickte dackelhaft. Kleinlaut versprach der BVB-Chef in einer Stellungnahme per Video Aufklärung. In seinem Stadion wurde der Gegner zum Selbstmord aufgefordert. Vor seinem Stadion tobten die Fans seines Vereins den Hass auf RB Leipzig aus und begingen Straftaten. Er kündigte Sanktionen an und äußerte auch sein Mitgefühl für die Opfer der Gewalt.



Watzke sollte aber den Bußgang nicht übertreiben. Er ist nicht verantwortlich für die Gewalt von Dortmund, das sind nur die Täter selbst. Medienberichten zufolge soll es die Polizei gewesen sein, die die Warnungen des Vereins vor dem Risiko des Spiels überhört hat.

Trotzdem wird Watzke von einigen Seiten mitverantwortlich gemacht, von manchen Medien, Fans, sogar der Polizei. Sogar Rücktrittsforderungen waren zu hören. Der Vorwurf: Er habe die Fans durch Worte angestachelt.

Doch der Vorwurf ist ungerechtfertigt. Watzke ist zwar seit Jahren ein in der Sache harter Kritiker von RB Leipzig. Im Ton blieb er jedoch immer moderat, zuletzt sprach er den sportlich Verantwortlichen in Leipzig seinen Respekt aus. Persönlich wurde er nie, gegen Fans stichelte er nicht, auf der Uli-Hoeneß-Skala der Polemik erreichte er mittelmäßige 6 von 10 Punkten.

Es geht ihm um wichtige Fragen des deutschen Fußballs: RB Leipzig umgeht die 50+1-Regel der Bundesliga. Der Konzern unterhält Farmteams in anderen Ländern, was einer Wettbewerbsverzerrung nahekommt. Und es geht um einen kulturellen Aspekt: Überall sonst war der Verein zuerst da, dann kamen die Sponsoren. In Leipzig war es umgekehrt. Borussia Dortmund wurde gegründet, um Fußball zu spielen. "In Leipzig", sagte Watzke einmal, "wird Fußball gespielt, um eine Dose zu performen."

Für manche ist das eine Bagatelle. Für andere, die den Fußball nicht ganz dem Kommerz unterwerfen wollen, stellt sich genau an diesem Punkt die Sinnfrage: Verdient man mit Fußball Geld oder spielt man Fußball, um Geld zu verdienen? Die muss und darf diskutiert werden.

Man muss Watzkes Meinung nicht teilen. Man kann sie sogar einfältig oder heuchlerisch finden, schließlich ist Borussia Dortmund als einziger Verein an der Börse notiert (eine Entscheidung, die Watzkes Vorgänger trafen). Aber es muss auch ein Recht auf einfältige und heuchlerische Aussagen geben.

Und ist das Weltbild seiner Kritiker nicht einfältiger? Zu glauben, dass sich Ultras, deren Selbstverständnis auf Autonomie fußt, von einem Vereinschef aufhetzen lassen. Von einem Vereinschef, von dem sie sich übrigens, wie in Dortmund, oft distanzieren.

Die Debatte um den angeblichen "geistigen Brandstifter" Watzke entspricht leider auch der Shitstormhysterie unserer Empörungsgesellschaft. Die liebt Methoden, Dialoge zu unterbinden, Kritiker persönlich in Misskredit zu bringen und ihren Skalp zu fordern. Es sind undemokratische Methoden.

Die Borussia tut gut daran, Verantwortung für ihre Fans zu übernehmen, mit denen sie gerne wirbt. Die Vorfälle vom Samstag gehören bestraft und dürfen sich nicht wiederholen. Der Verein sollte die Südtribüne strenger kontrollieren, damit die dort geäußerten Proteste das Maß halten. Vielleicht muss er manchen Fangruppen Privilegien streichen. Aber den Mund sollte sich Watzke nicht verbieten lassen.