ZEIT ONLINE: Herr Atalan, in wenigen Stunden ist für Sie und Lotte Anpfiff im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Dortmund. Unsere Leser wollen wissen, was los ist in Lotte. Haben Sie fünf Minuten? Wie oft müssen Sie erklären, wo Lotte liegt?

Ismail Atalan: Erstaunlich selten. Man kennt natürlich das Autobahnkreuz, damit wird Lotte ja immer in Verbindung gebracht. Mittlerweile haben aber viele Menschen registriert, dass es hier auch die Sportfreunde Lotte gibt und dort gar nicht so schlecht Fußball gespielt wird. Das liegt ganz sicher auch am sportlichen Erfolg im DFB-Pokal, wir haben Bayer Leverkusen, Werder Bremen und den TSV 1860 München ja schon rausgeworfen.

ZEIT ONLINE: Was ist Ihr Lieblingsort in Lotte?

Atalan: Das ist die Pizzeria Soave. Da essen wir mit der Mannschaft vor den Heimspielen immer, es gibt dann Penne à la Aufsteiger für alle. Nudeln mit Pesto und Tomatensauce, echte Sportlernahrung. Ich bin auch gerne in unserem Trainerbüro, das ist aber nicht so spannend. Ein runder Schreibtisch, ein großer Fernseher, eine Taktiktafel – kein Luxus, aber vollkommen ausreichend.

ZEIT ONLINE: Können Sie spontan sagen, wie viele Ampeln es in Lotte gibt?

Atalan: Ganz genau weiß ich das nicht. Ich vermute, dass es in ganz Lotte zehn oder zwölf sind.

ZEIT ONLINE: Wer in Ihrem Verein ist alles BVB-Fan?

Atalan: Puh, eine gute Frage. Im ganzen Verein sind das sicher einige. Aus dem engeren Umfeld der Mannschaft fallen mir nur Bastian Görrissen, unser Torwarttrainer, und der Verteidiger Dennis Engel ein. Wir haben aber auch einige Schalke-Fans im Team. Unser Rechtsverteidiger Alexander Langlitz gehört dazu, der wird heute Abend sicher noch eine Spur motivierter sein als sonst.

ZEIT ONLINE: Darf seit der Auslosung niemand mehr im BVB-Trikot zum Training kommen?

Atalan: Die Frage stellt sich gar nicht. Wir trainieren natürlich einheitlich in unseren Lotte-Klamotten.

ZEIT ONLINE: Eine Frage noch, die Sie sich bestimmt auch stellen: Bayern oder Schalke, wer ist Ihnen im Halbfinale lieber?

Atalan: Darüber denke ich jetzt noch nicht nach. Wenn wir auch gegen Dortmund gewinnen, wäre es mir aber völlig egal, wer der nächste Gegner wird.

ZEIT ONLINE: Wie würde Lotte den Halbfinaleinzug feiern?



Atalan: Die Spieler dürften solange feiern, wie sie wollen und können. Ich nicht, ich bin erkältet und würde daher auf die Feier verzichten. Außerdem muss ich für den DFB-Fußballlehrer pauken, das geht vor.

Anpfiff für das DFB-Pokal-Viertelfinale ist um 20.45 Uhr, die ARD überträgt live. Um 18.30 Uhr spielt Arminia Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt. ZEIT ONLINE hat für beide Spiele einen Liveticker.