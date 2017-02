Heute Nacht findet im texanischen Houston der 51. Super Bowl statt, das Endspiel in der amerikanischen Football-Liga.

In diesem Jahr treffen die Atlanta Falcons auf die New England Patriots. Kick-off ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Die Patriots mit ihrem Starquarterback Tom Brady haben die Chance, die Trophäe zum fünften Mal zu holen, für die Falcons wäre es der erste Sieg.

Weltweit werden mehrere Hundert Millionen Menschen das Spiel ansehen. Lady Gaga singt in der Halbzeit.



Hannes Hilbrecht Kennen Sie eigentlich Atlantas Alex Mack? Sie sollten ihn kennen. Er wird vielleicht das Spiel entscheiden. Denn schafft er es mit seinen vier O-Line Kollegen, Matt Ryan zu beschützen, wird es für die Patriots sehr schwer, die Falcons-Offensive zu verteidigen. Mack ist einer der besten O-Liner der Liga, ein richtig gewichtiger Bursche. Und übrigens ein harter Kerl. Mack spielt mit einem Haarriss im Wadenbein. Vor einer Stunde wurde sein Einsatz offiziell bestätigt.

Hannes Hilbrecht Fabian, das wird Tom Brady herzlichst egal sein. Was sein Kumpel Donald Trump noch schaffen will, setzte er in Boston bereits um: Make the Patriots great again. Aus einem Durchschnittsteam wurde unter Brady und seinem Trainer Bill Belichick die beste Mannschaft der vergangenen 17 Jahre. Brady spielt heute sein siebtes Endspiel, „erpasst“ er seinen fünften Titel, wäre das ein neuer Rekord für einen Quarterback. Noch teilt sich Mr. Brady diese Marke mit dem ähnlich legendären Joe Montana.

Fabian Scheler Ich sag es ja: Mit den Patriots ist es wie mit den Bayern bei uns.



Hannes Hilbrecht Ein vorfreudiges Moin Moin auch von mir aus Rostock. New England Patriots gegen die Atlanta Falcons, ein Spiel für Feinschmecker! Gab es im vergangenen Jahr Schmalkost und vor allem verbrannte Erde zwischen den defensivstarken Denver Broncos und den Carolina Panthers zu gucken, werden dieses Jahr die Touchdowns heiß und live serviert. Mit Patriot Tom Brady und Matt Ryan treffen zwei grandiose Spielmacher aufeinander.



Besonders Atlantas Ryan könnte dabei eine fulminante Saison krönen: Er wurde vor dem Spiel als MVP geehrt, er stellte persönliche Rekorde auf und in den Playoffs schlug er mit den Star-Quarterbacks Russell Wilson und Aaron Rodgers zwei dekorierte Super-Bowl-Champions mühelos. Ereilt auch Brady dieses Schicksal, wäre es ein historischer Siegeszug für die Falcons. Erst einmal zuvor ist es einem Team gelungen, drei Quarterback-Champions in einem Playoff-Jahr zu besiegen. Das waren 2010 die New Orleans Saints mit Drew Brees. Ein weiterer Fun-Fact: Im vergangenen Jahr zog Cam Newton als MVP ins Endspiel ein, doch erwischte dem Superman dort die Trägheit. Es wurde ein Quarterback-Debakel..



Alina Schadwinkel Freunde der Sportnacht, gleich geht's los. Endlich! Regeln sind bei solch einem Event ja eher Nebensache. Wer Football dennoch rasch verstehen will, möge dieses Video schauen:





Fabian Scheler I am going to build a Liveblog and you will not pay for it! An meinen Fähigkeiten, wie Trump zu schreiben, werde ich im Laufe des Abends noch arbeiten, jetzt erstmal einen schönen guten Abend zu unserem Liveblog aus Berlin, wall-down-city.

Vorbemerkungen:

Wann wacht Donald Trump auf, um zu twittern? Auch heute Abend ist das eine der drängendsten Fragen. Heute dürfte er ruhig mal liegen bleiben, ausschlafen, Sonntagsdinge eben. Es steht aber zu berfürchten, dass es nicht so kommen wird. Dann wird er nicht etwa seine Meinung zu Richtern, der Einwanderung oder den Klimawandel twittern. Sondern sich zum größten Sportspektakel äußern, das in dieser Nacht in Houston stattfindet: dem 51. Super Bowl, das Finale der US-Footballliga NFL, in dem die New England Patriots gegen die Atlanta Falcons gegeneinander antreten.

Bisher schwieg der US-Präsident. Doch seinetwegen ist das wichtigste Sportevent der USA schon jetzt so politisch aufgeladen wie selten zuvor. Mit dem Super Bowl versichern sich die USA jedes Jahr selbst, das großartigste Land der Welt zu sein. Patriotismus tropft aus jedem Programmpunkt. In der Halbzeit wird Lady Gaga auftreten, nicht wenige hoffen auf eine gesungene Protestnote.

Die Protagonisten des Endspiels, die Spieler, sind es nicht gewohnt, politische Themen anzusprechen. Zu heikel. Sie umschifften vor dem Finale dieses Thema ausnahmslos. Man sei aus sportlichen Gründen hier, hieß es zuweil. Na gut: Wäre die Konstellation des 51. Endspiels um den Titel der US-Footballiga NFL ein Bundesligaspiel, würde man wohl sagen: Der FC Bayern trifft auf Eintracht Frankfurt.

Mit den New England Patriots verhält es sich in etwa wie mit den Münchnern. Entweder man schmachtet für das Team aus der Nähe von Boston, Massachusetts, oder man gönnt ihnen einen rostigen Nagel unter der Haut. New Englands Quarterback Tom Brady ist mittlerweile 39 und könnte heute seinen fünften Titel einheimsen. Nie zuvor ist einem Quarterback das gelungen. Je älter Brady wird, umso fulminanter spielt er.

Auf der anderen Seite: die Atlanta Falcons, das Überraschungsteam. Ihr Spielmacher Matt Ryan wurde zum wertvollsten Spieler der Saison gekürt, er dirigiert die beste Offensive der Liga. Sein Team spielt extrem variabel, der Gegner kann sich nie auf einen Spielzug einstellen.

Im Laufe des Abends wird uns Hannes Atlantas Erfolg noch näher erklären. Er bloggt mit, weil sein Kalender nicht in zwölf Monaten, sondern in NFL-Spielterminen eingetaktet ist. Außerdem dabei: Alina aus dem Wissensressort, seit High School Zeiten Football-begeistert, Sport-Hospitant Tim, der das Regelwerk gewälzt hat, und Hannes trotzdem als Experten akzeptiert und Fabian, der die Green Bay Packers gerne im Finale gesehen hätte, aber man kann ja nicht alles haben.



Wir sind auch in diesem Jahr noch immer keine ausgewiesenen Football-Experten, haben aber die wichtigsten Regeln parat. Sat.1 überträgt, der Kickoff ist für 0:30 Uhr angesetzt, wir werden etwa eine Stunde vorher mit dem Bloggen beginnen. Werfen Sie die Chicken Wings in der Fritteuse und stellen Sie das Bier kalt: It's Super Bowl Sunday!