Wie ging das Spiel aus?

Aserbaidschan – Deutschland 1:4 (1:3)

Tore: 0:1 Schürrle (19.), 1:1 Nasarow (31.), 1:2 Müller (36.), 1:3 Gómez (45.), 1:4 Schürrle (81.)

Zuschauer: 31.000 (ausverkauft)



War das Spiel gute Unterhaltung?

Ja. Aserbaidschan hat keineswegs hasenfüßig gespielt. Die Nummer 89 der Welt hat gegen den Weltmeister angegriffen, und das auf die spielerische Art. Die Aseris hatten im Tofik-Bachramow-Stadion in Baku sichtlich Spaß daran, ins Dribbling zu gehen und Sami Khedira, Jonas Hector oder Toni Kroos mal stehen zu lassen. Das gelang ihnen gar nicht so selten. Beim Gegentor, dem ersten für Deutschland in der WM-Quali, versetzte Dimitri Nasarow, der für Erzgebirge Aue stürmt, mit einem Wackler Khedira um mehrere Meter.

Teilweise ging der Außenseiter jedoch auch unnötiges Risiko. Vor dem 1:2 versuchte Afran İsmayılow, offenbar vom Ausgleichstreffer zu Übermut verleitet, in der Höhe des eigenen Strafraums André Schürrle auszuspielen. Wollte er ihm durch die Beine schießen, wollte er ihn tunneln? So was ist ja manchem Fußballer wichtiger als ein Sieg der Mannschaft. Schürrle jedenfalls nahm ihm den Ball ab und prompt ging Deutschland erneut in Führung. Solche Momente machen einen Trainer wie Robert Prosinečki verrückt. Entsprechend gefrustet schaute der in Schwenningen geborene Kroate, dem man seine Karriere als Weltklassefußballer heute nicht mehr auf den ersten Blick ansieht. Auch die Teamkollegen motzten kollektiv über İsmayılows zu kühnes Vorhaben.

Und die Deutschen seien zwar "arrogant" aufgetreten, wie Mats Hummels selbst klagte. Aber letztlich spielten sie wie immer offensiv. Die beiden Außenverteidiger Hector und Kimmich waren halbe Stürmer. Fünftes Match, fünfter Sieg, erst ein Gegentor. Man vergleiche nur, wie es anderen Favoriten ergeht. Holland, Zweiter und Dritter bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften, verlor 0:2 in Bulgarien. WM-Teilnahme in Gefahr, wieder ein Trainer weg. "Een Nachtmerrie", stöhnte der Kapitän Arjen Robben.

Wer war der Spieler des Spiels?

André Schürrle. Schon im Testspiel gegen England am Mittwoch hatte er nach seiner Einwechslung das deutsche Spiel beschwingt. Diesmal stand er, was ihm selten zuteilwird, in der Startelf. Ihm gelangen zwei Tore und ein toller Assist. Der Pass auf Müller zum 1:2 war hervorragend getimt, zwei Abwehrspieler und der Tormann rutschen und griffen ins Leere, Thomas Müller kurvte um sie herum, an ihnen vorbei, zwischen ihnen hindurch. Schürrle assistierte an diesem Abend sogar Müller beim Toreschießen. In diesem Jahr ist das eine echt barmherzige Tat für den etwas glücklosen Müller.



Schürrle hat nun immerhin schon 22 Tore für Deutschland erzielt. Aber ein Kandidat für die Stammelf ist er auch in Zukunft eher nicht. Gegen starke Gegner tut er sich schwer, vor allem wenn die Abwehr gestaffelt steht. Dann hinterlässt er am Ball schon mal einen leicht nervösen Eindruck. Auch in Dortmund, wo man für ihn so viel Geld wie nie zuvor ausgab, ist er meist nur der Joker. Die Konkurrenz beim BVB und der Nationalmannschaft ist einfach ein bisschen besser.

Wie fielen die deutschen Tore?

Über die Außen. Eine Langstreckenflanke von Joshua Kimmich köpfte Mario Gómez deutscheeichenhaft im Stand ins Tor. Gleich zwei Scorerpunkte sicherte sich der brave Hector, wobei man einen eigentlich abziehen muss, denn der Kölner leitete auch mit einer Kerze den Ausgleich des Gegners ein. Im Zentrum taten sich die Deutschen jedoch schwer. Müller ließ sich manches Mal den Ball abnehmen. Gómez war kaum eingebunden. Khedira unterliefen in der ersten Halbzeit einige Fehlpässe. Und Kroos fühlte sich, mit Ausnahme des letzten Tores, als er doch mal am gegnerischen Strafraum zu sehen war, selten für die letzten, wichtigen Dinge verantwortlich.

Wie war RTL?

Der Kommentator Marco Hagemann verpasste fast das deutsche Führungstor, weil er Werbung für eine Boxübertragung machen musste.

Was war das Zitat des Spiels?

"Meinungs- und Pressefreiheit sind wichtig."

Jens Grittner, Pressechef der Nationalmannschaft, am Ende der Pressekonferenz. In Aserbaidschan lässt der autokratische Präsident Ilham Alijew Menschenrechtler und Journalisten einsperren. Der DFB war vor der Partie für seine passive Haltung kritisiert worden.