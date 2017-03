Das Freitagabendspiel der Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und Werder Bremen ist mit 1:1 (1:0) zu Ende gegangen. Beim Debüt des neuen Leverkusener Trainers Tayfun Korkut hatten die Gastgeber eine gute Chance liegen lassen, den Sieg zu holen. Leverkusen begann die Partie temporeich und kam in der 7. Minute durch einen Treffer von Kevin Volland zur 1:0-Führung. Danach wurde die Partie ruhiger und erst in der 33. Minute hatte Leverkusen durch Wendell die nächste gute Torchance. Bremens Keeper Felix Wiedwald konnte den Schuss aber halten. Mit 1:0 ging es dann auch in die Halbzeit.



Nach der Pause wurde Bremen stärker und hatte in der 61. Minute eine gute Möglichkeit, um den Ausgleich zu erzielen. Leverkusens Verteidiger Ömer Toprak klärte aber vor Bremens Zlatko Junuzović. In der 79. Minute waren die Bremer dann erfolgreicher und Claudio Pizarro erzielte nach einem Freistoß den 1:1-Ausgleich.



Danach kamen beide Mannschaften nur noch selten vor das Tor des Gegners. In der 90. Minute sah Wendell nach einem Foul am Bremer Maximilian Eggestein die Gelb-Rote Karte. Leverkusen bekam in der 95. Minute die große Möglichkeit, doch noch den Sieg zu holen. Nach einem Foul an Benjamin Henrichs im Bremer Strafraum gab es Elfmeter für Bayer. Der Bremer Torwart Felix Wiedwald konnte allerdings gegen Ömer Toprak halten.