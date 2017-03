1899 Hoffenheim hat vor 42.401 Zuschauern im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC gewonnen. Niklas Süle und Andrej Kramarić ermöglichten mit ihren Toren den 3:1 (1:1)-Sieg der Hoffenheimer. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat damit 48 Punkte und kann seinen Vorsprung auf den Tabellenfünften Berlin ausbauen. Die Herthaner unter Trainer Pál Dárdai haben weiterhin 40 Punkte.



In der Anfangsphase kam Hoffenheim zunächst besser ins Spiel und erarbeitete sich einige Tormöglichkeiten. Aber nach einer Viertelstunde hatte auch die Hertha die Chance auf die Führung: Der Schuss von Salomon Kalous (17.) aus zehn Metern war unpräzise, Hoffenheims Keeper Oliver Baumann konnte abwehren. In dessen Tor schoss dagegen Peter Pekarík in der 32. Minute. Die Führung hielt nicht lange, denn Kramarić (39.) glich mit einem verwandelten Handelfmeter aus.



Nach einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Chancen und Toren auf beiden Seiten wurden die Hoffenheimer überlegen, als sie einen Spieler mehr auf dem Platz hatten. Der Berliner Maximilian Mittelstädt erhielt wegen seines harten Einsteigens gegen Nadiem Amiri die Gelb-Rote Karte. Mittelstädt hatte auch den Strafstoß verursacht, der zum zwischenzeitlichen Hoffenheimer Ausgleich geführt hatte. Hertha hatte Glück, dass Kramarić in der 66. Minute nur die Latte und Demirbay kurz darauf den Posten traf (68.). Knapp zehn Minuten später erzielte dann Süle in seinem 100. Bundesligaspiel ein Traumtor aus 25 Metern. Kramarić' zweiter Treffer (86.) entschied das Spiel. Für die Herthaner war es die erste Heimniederlage seit Dezember des Vorjahres.