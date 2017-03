Der FC Bayern München hat das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Arsenal London gewonnen und steht damit im Viertelfinale. London unterlag nach einer temporeichen Partie mit 1:5 (1:0). Das Hinspiel hatte das Team von Carlo Ancelotti vor heimischem Publikum mit 5:1 gewonnen und damit gute Voraussetzungen für das Rückspiel. Um weiterzukommen, hätte Arsenal mindestens vier Tore schießen müssen. Im anderen Achtelfinal-Rückspiel setzte sich Real Madrid beim SSC Neapel mit 3:1 (0:1) durch und steht damit auch im Viertelfinale.

In London ging der Gastgeber zunächst in der 20. Minute durch ein Tor von Theo Walcott in Führung. Robert Lewandowski (55./Foulelfmeter), Arjen Robben (68.), Douglas Costa (78.) und Arturo Vidal (80./85.) erzielten die Treffer für die Münchner. Lewandowskis Tor ging ein Foul von Arsenal-Kapitän Laurent Koscielny voraus, der dafür die Rote Karte sah. In Unterzahl hatte das Team von Arsene Wenger den Bayern nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Zu Beginn der ersten Hälfte war aber zunächst Arsenal London spielbestimmend. Sie bekamen zwei Möglichkeiten: Bei einem langen Ball des früheren Gladbacher Bundesliga-Profis Xhaka auf Walcott war Bayern-Torhüter Manuel Neuer zur Stelle und klärte außerhalb des Strafraums (11.). Olivier Giroud setzte einen Kopfball an den Außenpfosten (13.). Rafinha konnte den gesperrten Philipp Lahm auf der rechten Abwehrseite nicht gleichwertig ersetzen, David Alaba ließ dem sehr aktiven Walcott zu viele Freiheiten. Der erzielte in der 20. Minute die Führung. In der 34. Minute versuchte es der englische Nationalstürmer erneut aus spitzem Winkel, traf aber diesmal nur das Außennetz. Auch ohne den wegen einer Grippe pausierenden Mesut Özil spielte Arsenal engagiert und offensivfreudig, verpasste aber einen zweiten Treffer noch vor der Pause. Einen Freistoß von Alexis Sánchez (45.) konnte Neuer ohne große Probleme parieren.

Die einzige gute Bayern-Chance in den ersten 45 Minuten vergab Robert Lewandowski, der nach einem Zuspiel von Robben den Ball nicht richtig traf und das Tor knapp verfehlte (38.). In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel setzten die Londoner ihr Pressing fort. Giroud kam frei zum Kopfball, setzte diesen aber weit über das Tor (48.).



Lewandowski kam zu seinem 39. Champions-League-Tor

Kurz darauf ereignete sich die Schlüsselszene des Spiels im Arsenal-Strafraum. Koscielny stieß Lewandowski um, Schiedsrichter Anastasios Sidiropoulos entschied auf Elfmeter. Zunächst sah Koscielny Gelb, dann zückte der Schiedsrichter aber auf Intervention des Tor-Assistenten die Rote Karte.

Lewandowski trat selbst an und erzielte sein 39. Champions-League-Tor. Die Gastgeber spielten danach sichtlich verunsichert. So traf Robben wenig später nach einem Fehlpass von Arsenal-Keeper David Ospina zum 2:1 aus Bayern-Sicht. In Überzahl und mit dem Vorsprung hatten es die Münchner anschließend leicht. Sie drehten auf, die Londoner gaben auf. Lewandowski traf zunächst den Pfosten (76.), anschließend schossen der eingewechselte Douglas Costa und Vidal das 5:1 heraus.



Am Mittwochabend finden zwei weitere Achtelfinal-Rückspiele statt. Borussia Dortmund spielt zu Hause gegen Lissabon und muss einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, um weiterzukommen. Zudem tritt der FC Barcelona gegen Paris St. Germain an. Barcelona hatte das Hinspiel mit 0:4 verloren.