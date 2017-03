Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Borussia gewann mit 2:1 beim Hamburger SV. Die Treffer für die Gäste erzielten Lars Stindl (53. Minute) und Raffael (61. Minute) jeweils per Elfmeter. Den Anschlusstreffer für den HSV erzielte Bobby Wood in der Nachspielzeit (92. Minute).

Der HSV war von Beginn an das aktivere Team und kam in der ersten Halbzeit zu einigen Torchancen, konnte aber kein Tor erzielen. Mönchengladbach fand in den ersten 45 Minuten keinen wirklichen Spielfluss. Zu Beginn der zweiten Halbzeit foulte erst Mergim Mavraj, Patrick Herrmann im Strafraum und nur acht Minuten später kam Matthias Ostrzolek gegen Jonas Hofmann zu spät. Nach den Gegentreffern bemühte sich der HSV und kam zu einigen Tormöglichkeiten, konnte allerdings nur noch den Anschlusstreffer erzielen.



Die Gladbacher dagegen spielen am 25. oder 26. April zum elften Mal um den Einzug ins Endspiel am 27. Mai in Berlin.