Nabil Bentaleb hat dem FC Schalke 04 nach fünf Jahren wieder den Einzug in ein europäisches Viertelfinale beschert. Mit seinem Elfmetertreffer in der 68. Minute zum 2:2 (0:2) sicherte der Mittelfeldspieler seinem Team nach einem 0:2-Rückstand durch den umstrittenen Strafstoß noch den Einzug in die Runde der letzten Acht. Dort standen die Schalker zuletzt 2012. Das Hinspiel in der vergangenen Woche endete 1:1.



Vor mehr als 46.000 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park erzielte Leon Goretka (54.) zuvor den Anschlusstreffer. "Wir haben ein Riesenziel heute erreicht", sagte Schalke-Coach Markus Weinzierl. "Da kann ich nur der Mannschaft und den einzelnen Spielern ein Riesenkompliment machen." Torschütze Goretzka sagte: "Nach dem 2:0-Rückstand nochmal zurückzukommen war großartig."

Dabei hatte die Partie für die Gäste denkbar schlecht begonnen: Nach 26 Minuten ging Borussia Mönchengladbach durch Andreas Christensens 1:0 in Führung. Benedikt Höwedes fälschte seinen Schuss ab und machte ihn damit unhaltbar für Schalke-Torwart Ralf Fährmann. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Mahmoud Dahoud auf 2:0 für Gladbach erhöhen (46. Minute).



Am Freitag wird nun der Viertelfinal-Gegner für Schalke ausgelost. Dem Bundesligisten droht auch eine Begegnung mit Manchester United.