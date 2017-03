Sebastian Schnülle ist 46 Jahre alt. In Wuppertal geboren, wuchs er in Ostfriesland auf. Als er 1995 eine Hundeschlittentour in Ontario machte, war es um ihn geschehen. Er verfiel diesem Sport, wanderte nach Kanada aus und gründete ein Tourismus-Unternehmen, das Hundeschlittentouren anbot. Zwischenzeitlich lebte Schnülle mit mehr als 100 Hunden zusammen.