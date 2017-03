9/12

Heute weiß man: Die Europameisterschaft 2012 sollte Podolskis letztes Turnier als Stammspieler werden. Sein einziges Tor erzielt Podolski gegen Dänemark, ausgerechnet in seinem 100. Länderspiel. Im Viertelfinale gegen Griechenland ließ ihn Löw draußen, in der Runde der letzten Vier traf Deutschland wieder mal auf Italien. Und scheiterte. Podolski blieb blass, manche sagen, sein Status als unverzichtbare Kraft habe hier erste Risse bekommen. In der Qualifikationsrunde zur WM 2014 baut Löw noch weiter auf ihn, beim Turnier in Brasilien sind seine Dienste dann nicht mehr so gefragt.