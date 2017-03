Fußballweltmeister Kevin Großkreutz darf nicht mehr für den VfB Stuttgart spielen. Darauf hätten sich der Zweitligist und der 28-jährige Großkreutz geeinigt, wie Sky Sport News HD berichtet. Hintergrund sei eine nächtliche Schlägerei mit anschließender Einweisung ins Krankenhaus. Die Stuttgarter Zeitung schreibt, dass ein VfB-Sprecher die Darstellung bestätigt habe.

Der frühere Nationalspieler war in der Nacht zu Dienstag in eine Schlägerei verwickelt worden. Anschließend musste er mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Die Konsequenzen daraus wurden nach Informationen der Bild am Donnerstag nach einem zweistündigen Gespräch mit Großkreutz besprochen.



"Wir gehen mit diesem Thema verantwortungsbewusst und gewissenhaft um. Wir sind gerade in der Phase, das zu prüfen und werden zeitnah zu einer Entscheidung kommen", sagte VFB-Vorstand Jan Schindelmeiser bereits nach dem Gespräch. VfB-Trainer Hannes Wolf hatte den Profi wiederum in Schutz genommen. "Er hat niemanden umgebracht. Er hat kein Verbrechen begangen, gar nichts. Insofern sollte man da sehr vorsichtig sein, wenn man ihn dafür jetzt verurteilt", sagte Wolf.



Großkreutz hat in der Vergangenheit mehrfach für negative Schlagzeilen gesorgt. Als er noch bei Borussia Dortmund spielte, hatte er nach einem verlorenen Pokalfinale 2014 in eine Hotellobby uriniert. Kurz davor hatte er mit der "Döner-Wurf-Affäre" für Aufregung gesorgt, als er einen Döner in Richtung eines Mannes mit Bayern-Trikot geworfen hatte.