Tennis würde einmal sein Leben sein. Das stand fest, noch bevor Michail Alexandrowitsch Swerew 1987 in Moskau geboren wurde. Der Vater Alexander Michailowitsch Swerew hatte einst für die Sowjetunion im Davis Cup gespielt, Mutter Irina war die ehemalige Nummer 22 der Damenrangliste gewesen. "Wir leben fürs Tennis. Wir atmen Tennis, den ganzen Tag lang", sagte sie einmal über das Familienleben der Zverevs.

Als ihr Sohn vier Jahre alt war, siedelte die Familie von Russland nach Deutschland über, und aus Michail Alexandrowitsch Swerew wurde der Deutsche Mischa Zverev. Mischa lernte auf der Anlage des Uhlenhorster Tennisclubs in Hamburg vom Vater das Spiel. Mitglieder des Vereins erinnern sich, wie Alexander seinen Sohn während der Trainingseinheiten zum Weinen brachte. Mischa sollte Profi werden – um jeden Preis.

Die Härte und Disziplin schien sich auszuzahlen: Schnell galt Mischa als eine der größten Tennishoffnungen des Landes: Im Jahr 2004 war er die Nummer drei der Jugendweltrangliste. 2007 spielte er in der Qualifikation von Grand-Slam-Turnieren.

Kurz vor dem Aufhören

Doch gerade als er auf die Profitour kam, brach er ein. Mischa spielte intelligent und gefühlvoll, doch in den entscheidenden Momenten versagten ihm die Nerven. Die Eltern erwarteten viel, die Öffentlichkeit auch, er hielt nicht stand. Über Platz 45 in der Weltrangliste kam er nicht hinaus. Mit 22 Jahren brach er sich während eines Spiels das Handgelenk. Und das war erst der Anfang einer Reihe von Verletzungen. Mitte 20 war der einst hoch gehandelte so frustriert, dass er kurz davor war, dem Tennis abzusagen und ein neues Leben zu beginnen.

Was blieb, war der Ehrgeiz des Vaters, aus seinen Söhnen Tennisstars zu machen. 1997 war Alexander, genannt Sascha, geboren worden. Als der Ältere, Mischa, kurz davor war aufzuhören, kam Sascha in ein Alter, in dem er ernsthaft anfing Tennis zu spielen. Vater Zverev hatte unterdessen aus den Fehlern mit Mischa gelernt. Sascha wurde sanfter behandelt, er durfte sein Temperament ausleben. Der Vater hatte sich vorgenommen, mit ihm weniger streng zu sein.

Auch der Vater lernte dazu

Als Sascha mit elf Jahren bei Hamburger Turnieren gegen 18-Jährige antrat, hieß es unter den Spielern: Der Sascha regt sich irgendwann auf, dann hat man gute Chancen. Obwohl die Familie bei jedem Turnier dabei war, erlaubte sie ihm diese Ausfälle. Der Vater hatte gelernt, dass zu viel Druck nichts nützt.

War die Grundlage für Saschas Unbeschwertheit der ältere Bruder Mischa, an den zu viele Erwartungen herangetragen wurden und an denen er zunächst scheiterte? Es sieht fast so aus. Auf jeden Fall stellte Mischa den idealen Trainingspartner dar. Schon mit zwei Jahren nahm er seinen Bruder mit auf den Tennisplatz, später half er ihm mit seinen Erfahrungen von der Profitour.

Mittlerweile ist Sascha 20 Jahre alt und gewann vor Kurzem das Masters in Rom. Das Turnier zählt zu den wichtigsten nach den vier Grand-Slam-Titeln. Er stand zum ersten Mal unter den besten zehn Spielern der Welt. Es ist schwer, in der Tenniswelt gerade jemanden zu finden, der ihn nicht als künftige Nummer eins sieht.