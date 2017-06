Einige sehen ihn schon vor einem Flipchart mit Peter Zwegat, andere im Dschungelcamp. Nun würden ja auch 493 Mütter um ihre Unterhaltszahlungen bangen, schrieb ein anderer, oder dass den härtesten Aufschlag immer noch der Boden der Tatsachen habe. Und dann punktet noch jemand mit dem Knüller, Boris Becker sei nur pleite, weil er sich wohl von jemandem Leimen lassen habe.

Seit ein englisches Gericht Boris Becker für bankrott erklärt hat, klopfen sich wieder alle auf die Schenkel. Haha, gnihi, pleite, Bum Bum Boris, das Bobbele aus der Besenkammer, nun hat er genauso viel Geld wie wir, und dieses Bild mit dem Fliegenklatschenhut, äh...äh...äh...! Kein deutscher Ex-Sportler muss so viel Häme ertragen wie Boris Becker. Seit Jahren schon. Aber warum eigentlich?

Boris Becker war 17, als er Wimbledon gewann, 1985 war das. Der erste Gratulant war der Bundespräsident Richard von Weizsäcker, Martin Walser schrieb von Flügeln, die an Beckers Rückseite angebracht seien und der Papst segnete seinen Schläger. Ein Land verfiel einem rothaarigen, leicht stotternden Teenager aus der Nähe von Heidelberg, plötzlich kauften alle Tennisschläger. Doch es ist schwierig, ein Held zu sein. Anfangs waren Beckers logopädische Ausfälle noch erfrischend, später Anlass zur Belustigung. Und als er dann aufhörte und sein hin und wieder einfaches Wesen neben dem Platz nicht mehr von dem Übertennisspieler auf dem Platz übertüncht wurde, war die Sache einfach. Becker wurde zur Lachnummer.



Ein Leben wie jedes andere

Natürlich hat er auch Fehler gemacht. Wer den Boulevard schon zum Frühstück einlädt, muss sich nicht wundern, wenn der abends über die Schnapsgläser schreibt. Becker heiratete, ließ sich scheiden, zeugte mit einem Model eine Tochter in der Besenkammer und musste für drei Kinder Unterhalt zahlen. Er wurde hier und da falsch beraten, beteiligte sich an einem Internetportal, das pleite ging, wurde wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt und veröffentlichte zwei Autobiografien, von denen er eine hinterher bereute. Er ging in peinliche TV-Shows und machte Werbung für Bier, Poker, eine Rechtsschutzversicherung und einen Internetanbieter ("Bin ich denn schon drin?"). Aber wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Tennisball.

Denn darum geht es doch. Alte Liebe, neue Liebe, gescheiterte Geschäfte, gelungene Geschäfte, falsche Entscheidungen, richtige Entscheidungen – im Grunde ist das Leben von Boris Becker wie jedes andere, wie unseres also. Nur dass unseres nicht genüsslich von einem ganzen Land seziert wird. Jeder von uns träte ab und an in ein Fettnäpfchen, wenn jeder Schritt im Leben ausgeleuchtet wäre von den Blitzlichtern der Paparazzi oder Handyreporter.

So aber können wir uns erheben. Es ist ein beruhigendes Gefühl. Berühmte Menschen, die man sonst nur aus dem Fernsehen oder der Zeitung kennt, haben die gleichen Probleme wie wir. Personen, die in scheinbar unerreichbaren Welten leben, bauen dort auch Mist. Darüber zu lachen und lästern, zu spotten und schmähen, ist nur menschlich. Es fühlt sich gut an. Dadurch wird unser eigenes Leben ertragbarer. Wir erkennen den Boris in uns – und sind froh, dass unseren kaum jemand sieht.