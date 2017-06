Der südamerikanische Meister Chile steht im Finale des Confederation Cups. Die Chilenen setzten sich gegen Portugal 3:0 (0:0, 0:0) vor 40.855 Zuschauern in Kasan nach Elfmeterschießen durch.



In den 90 Minuten regulärer Spielzeit und den 30 Minuten Verlängerung zuvor waren kein Tore gefallen. Die Portugiesen Ricardo Quaresma, Joao Moutinho und Nani scheiterten mit ihren Elfmetern an Chiles Torhüter Claudio Bravo. Für Chile konnten Bayern-Star Arturo Vidal, Bayer Leverkusens Charles Aranguiz und Alexis Sánche von Arsenal London treffen.

Anders als noch bei der EM setzten die Portugiesen zu Beginn nicht auf ihren abwartenden Ergebnisfußball. Stattdessen gingen beide Teams in der Anfangsphase hohes Tempo. In der 6. Minute vergab André Silva aus kürzester Distanz gegen Bravo nach Querpass vom ineffizienten Cristiano Ronaldo. Im zweiten Durchgang hatte Vidal die erste Torchance, köpfte aber über das Tor (54.). Drei Minuten später scheiterte Vargas mit einem sehenswerten Seitfallzieher am stark reagierenden Rui Patricio. Im Gegenzug schoss Ronaldo aus spitzem Winkel zu unplatziert, später flog sein Kopfball am Tor vorbei (85.).



Die Torchancen konnten jedoch nicht über die überschaubare Spielgeschwindigkeit hinwegtäuschen. An das hohe Tempo der ersten Minuten knüpften die beiden ältesten Teams des Turniers nicht mehr an und mühten sich in die Verlängerung. Dort hatte Sánchez in der 95. Minute die große Möglichkeit zum ersten Treffer, köpfte jedoch wenige Zentimeter neben das Tor. Kurz vor Schluss ahndete der iranische Schiedsrichter Alireza Faghani zunächst ein Foul von Fonte an Francisco Silva im Strafraum nicht, dann trafen Vidal und Martín Rodríguez nur Pfosten und Latte. So musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort war Portugal chancenlos.



Im zweiten Halbfinalspiel des Confed Cup stehen sich am Donnerstag Deutschland und Mexiko gegenüber. Das Confed-Cup-Endspiel wird am Sonntag in St. Petersburg ausgetragen.