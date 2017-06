Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem Sieg in den Confed Cup in Russland gestartet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich in Sotschi gegen Asienmeister Australien mit 3:2 (2:1) durch.



Der Gladbacher Lars Stindl (5. Minute), Kapitän Julian Draxler (44.) von Paris St. Germain mit einem verwandelten Foulelfmeter und der Schalker Leon Goretzka (48.) erzielten vor 28.605 Zuschauern die Tore.



Für die Australier trafen Tommy Rogić (41.) und Tomi Juric (58.), dessen Tor nach Videobeweis anerkannt wurde. Bei beiden Gegentreffern sah der Leverkusener Torhüter Bernd Leno im deutschen Tor unglücklich aus.



Am Donnerstag trifft die DFB-Auswahl um 20 Uhr auf Südamerika-Champion Chile, ehe es im letzten Spiel der Gruppe B am Sonntag um 17 Uhr gegen Afrikameister Kamerun geht.