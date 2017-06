Im zweiten Spiel beim Confed Cup muss sich die deutsche Nationalelf mit einem 1:1 (1:1) gegen Chile begnügen. In einer umkämpften Partie traf der Gladbacher Lars Stindl in der 41. Minute zum Ausgleich. Zuvor hatte der Arsenal-Stürmer Alexis Sánchez die Südamerikaner in der 6. Minute in Führung gebracht, nachdem Verteidiger Shkodran Mustafi ein schwerer Fehler im Aufbauspiel unterlaufen war.



Damit hat die Nationalmannschaft den vorzeitigen Halbfinal-Einzug verpasst. Nach dem Unentschieden vor 38.222 Zuschauern in Kasan hat die DFB-Auswahl ebenso wie die Chilenen vier Punkte und damit gute Chancen weiterzukommen.

Im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag gegen Kamerun genügt dem umformierten Weltmeister bereits ein Unentschieden zum Erreichen des Halbfinales. Kamerun hat nach dem 1:1 gegen Australien erst einen Punkt. Chile trifft im letzten Gruppenspiel auf Australien.