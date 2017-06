Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat erstmals das Finale beim Confederations Cup erreicht. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich am Donnerstag in Sotschi souverän mit 4:1 (2:0) gegen Mexiko durch und trifft am Sonntag im Endspiel in St. Petersburg auf Chile.

Mit zwei schnellen Toren durch den Schalker Leon Goretzka in der 6. und 8. Minute stellte die deutsche Elf bereits früh die Weichen auf Sieg. Danach geriet die DFB-Auswahl vor knapp 38.000 Zuschauern zwar in der Defensive einige Male in Verlegenheit, rettete den Vorsprung aber in die Pause.



Der Leipziger Angreifer Timo Werner sorgte dann für die Vorentscheidung (59.) und hat nun, ebenso wie Goretzka, drei Turniertreffer erzielt. In der Schlussphase schoß erst der Frankfurter Marco Fabián (89.) den Anschlusstreffer für Mexiko. In der Nachspielzeit markierte Amin Younes den Endstand (90.+1).

Bislang war Platz drei beim Heimturnier 2005 die beste Platzierung einer deutschen Mannschaft beim Confed Cup gewesen. Gegen Finalgegner Chile hatten die Löw-Schützlinge in der Gruppenphase ein 1:1 erkämpft.