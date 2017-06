Nach dem Abpfiff standen die drei Leverkusener Julian Brandt, Bernd Leno, Benjamin Henrichs mit ihrem ehemaligen Mitspieler, dem Australier Robbie Kruse, auf dem Rasen und redeten. Wie heute üblich hielten sich die Profis die Hand vor den Mund, damit kein Lippenleser sie entschlüsselt. Eigentlich hätten sie zudem auch flüstern müssen, um sicherzugehen, dass niemand von ihren geheimen Unterredungen erfährt. Im Stadion war es während des Spiels mitunter nämlich so leise gewesen, dass man die Spieler auch in den oberen Reihen noch hörte.

In ihrem Eröffnungsspiel beim Confed-Cup schlugen die Deutschen Australien 3:2. Das war nicht schlecht, sie hätten auch höher gewinnen können, obwohl sie diesen Sommer nur mit ihrer B-Elf antreten. Was wiederum die ganze Sache zu einer recht belanglosen Angelegenheit machte. Das ganze Turnier ist streng genommen belanglos. An diesem Abend war das besonders spürbar, weil das Spiel in der tristen Atmosphäre des Olympiaparks von Sotschi stattfand.

Kurz vor Anpfiff waren vermutlich zwei von drei Sitzen leer. Wenn die Aufstellung vorgelesen wird, brüllen die Fans normalerweise die Namen der Spieler oder sie pfeifen. Diesmal war völlige Stille. Im Laufe des Spiels, das unglücklicherweise schon um 18 Uhr Ortszeit angestoßen wurde, kamen tatsächlich noch ein paar Tausend Zuschauer. Aber ob es dann am Ende die 28.000 Zuschauer gewesen sind, die es laut offizieller Zählung waren?

Zu Beginn wurde einem in Erinnerung gerufen, was fehlt, wenn niemand auf das Spiel reagiert, wenn also nichts zu hören ist. Sandro Wagner wurde getunnelt – ein Anlass für ein Raunen. Doch Stille. Ein Spieler wurde an die Brust geschossen, jetzt würde der Fanblock "Hand" brüllen. Wieder Stille. Stattdessen hörte man die Spieler. Sandro Wagner war, wenig überraschend, der Lauteste bei den Deutschen. Bei den Australiern gewann der Tormann Mathew Ryan die Wertung.

Plötzlich doch ein paar zarte "Schlaaand"-Rufe. In den Medien kursiert die Zahl von rund 1.500 Menschen, die angeblich ein Ticket gekauft haben. Vor dem Stadion sah man tatsächlich Schnurrbärte und Dreiviertelhosen, ein untrügliches Zeichen dafür, dass Deutschland spielt. Aber doch nur vereinzelt oder in kleinen Gruppen. Immerhin hatte das den Vorteil, dass Timo Werner bei seiner Einwechslung und auch danach nicht ausgepfiffen wurde.

Die Reise nach Russland könnte doch etwas bringen

Die Deutschen beherrschten in der ersten Halbzeit den Gegner. Zur Pause hätte es 3:0 stehen können. Die Chancen wurden aber vergeben und der Keeper Bernd Leno ließ erst einen Haltbaren rein. Beim zweiten Gegentor sah er noch schlechter aus. Die unerfahrene deutsche Mannschaft war angeschlagen und die Australier schöpften Mut, hätten den Ausgleich schaffen können. Deutschland verlor das Mittelfeld und beschränkte sich auf Konter. Danach hielt Leno aber alles.

Es gab ein paar Anzeichen dafür, dass die Reise nach Russland doch was bringen könnte. Es gibt eine Handvoll Spieler, die für einen Stammplatz infrage kommen, vielleicht schon im nächsten Jahr. Julian Brandt bereitete das frühe Tor im Sprint vor, mit einem extrem winkligen Rückspiel auf Lars Stindl, verhakte sich später aber manchmal. Sebastian Rudy müsste sich mehr einbringen, technisch hätte er es drauf. Julian Draxler gefiel mit Ballbehandlung und Übersteigern, leitete aber mit einem Fehlpass den Ausgleich ein.

Die Auszeichnung zum Man of the Match hätte an Draxlers Stelle Leon Goretzka bekommen dürfen. Technisch ist er nicht ganz so beschlagen, aber er macht das durch Engagement wett. Beim Angreifen, denn er hatte bei allen drei Toren und vielen weiteren Angriffen seine Füße im Spiel. Beim Verteidigen, er erhielt als einziger Deutscher Gelb. Goretzka nahm jederzeit teil, das Lob des Trainers nach dem Spiel war verdient.

Wenn man so will, kann man an diesem Spiel die Aufwärtsentwicklung des deutschen Fußballs in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren erklären. Damals wurde ein 4:3-Sieg gegen Australien von der Nation schwer gefeiert. Heute kann Joachim Löw die Besten in den Urlaub fahren lassen und manche Fans sind trotzdem dazu geneigt, einen knappen Sieg enttäuschend zu finden.

Und dann noch ein Wort zum Olympiapark Sotschi. Er besteht aus dem Olympiastadion und vier weiteren riesigen Hallen, zudem einem Formel-1-Kurs. Es ist ein Ort der Verschwendungs- und Prahlsucht, auch der Korruption und Misswirtschaft. 400 Millionen Franken im Jahr kostet der Unterhalt dieser Sportstätten jährlich, hat eine Studie der Universität Zürich ergeben. Es ist auch ein geschmackloser Ort. Alles ist sehr groß und blinkt bunt. Nebenan ist ein Riesenrad, aber keiner sitzt drin. Tristesse brutal.

Die Stadien in Moskau und Sankt Petersburg können noch ein Fußballgefühl vermitteln. In das Phantasialand Sotschi passt aber kein internationaler Spitzenfußball. An diesem Abend konnte man sich fragen: Ist das noch Russland oder schon die WM in Katar?