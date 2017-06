Nach Ansicht von Bundestrainer Joachim Löw erfüllt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beim Confed-Cup in Russland keine politische Funktion. Natürlich würde er lieber in einem Land Fußball spielen, das demokratische Grundregeln beachte, sagte er im Interview mit der ZEIT. "Aber ist es nicht ein wenig zu viel von einer Fußballmannschaft verlangt, die politische Situation in Russland zu verändern?" Der Bundestrainer fügte hinzu: "Wir sollen Probleme lösen, die die Politik nicht überwindet?"

Dennoch will Löw seine Autorität als Nationaltrainer nutzen, um im Umgang mit den Menschen in Russland im Kleinen für Werte wie Offenheit, Toleranz und Vielfalt zu stehen. So habe er es immer gemacht. Als Fußballmannschaft habe man "eine direkte Beziehung zu den Menschen, zum Volk. Es mag schnell etwas abgedroschen wirken, zu sagen, man wolle Werte nach außen vertreten. Aber ich glaube daran, dass man mit einer Vorbildfunktion etwas verändern kann. Da geht es nicht darum, laut zu sein, es geht nicht um Effekthascherei", sagte Löw.

Der Nationaltrainer wehrte sich auch gegen das öffentliche Bild seines jungen Confed-Cup-Kaders als eine brave, homogene Gruppe: "Mit diesem Mythos muss ich jetzt endlich mal aufräumen." Die neue Generation sei anders, als ihr Bild in der Öffentlichkeit gezeichnet werde. Die Spieler könnten durchaus offen ihre Meinung sagen, seien selbstkritisch und differenzierten "sehr klar".

Es käme auch zu Diskussionen, "und manchmal lasse ich mich auch überzeugen. Das kommt gar nicht so selten vor – und es imponiert mir", sagte Löw. "Spieler wie Joshua Kimmich und Julian Brandt sind durchaus mutig. Vor zehn Jahren waren junge Spieler meist leise. Haltung ist ja deshalb so wichtig, weil die Spieler auf dem Platz auch mutig sein müssen, Ideen kreieren, Lösungen finden, kommunizieren und sich durchsetzen sollen."