In Amsterdam wünschte man sich noch bis zum Dienstag, das Ganze würde sich als leeres Gerede herausstellen. Mit dem verlorenen Europa-League-Finale kann man bei Ajax Amsterdam leben. Ein Abgang von Peter Bosz dagegen droht dem gefeierten Aufschwung das Fundament zu entziehen. Doch nun ist es perfekt. Peter Bosz, der Ajax, diese in Selbstzweifeln versunkene Legende, wiederbelebt hatte, wird neuer Trainer von Borussia Dortmund.



Wenn Bosz, 53, in der kurzen Sommerpause irgendwann Muße findet, wird er sich wohl auch wundern, was dieses eine Jahr in Amsterdam aus ihm gemacht hat. Soeben hat er die Rinus-Michel-Trophäe als bester Trainer der Ehrendivision gewonnen. Doch als er im Frühsommer 2016 als neuer Coach angekündigt wurde, schlugen ihm jede Menge Zweifel entgegen. Bosz hatte als Trainer zwar mit dem Underdog Almelo von sich reden gemacht und anschließend beim aufstrebenden Vitesse Arnheim den vermeintlich attraktivsten Fußball Hollands spielen lassen. Aber den meisten Ajax-Fans war er nicht rot-weiß genug.



Als Spieler hatte Peter Bosz, dessen Namen übrigens wie Boss ausgesprochen wird, mit Ajax nichts zu tun: im Gegenteil, er wurde in den Neunzigern mit Feyenoord Rotterdam Meister und dreimal Pokalsieger. Weiterhin stehen ein dreijähriges Engagement bei Sporting Toulon (damals Ligue 1) zu Buche sowie kurze Episoden bei JEF United Ichihara in Japan sowie Hansa Rostock. Achtmal wurde der Mittelfeldspieler Bosz, der damals eine bis in den Nacken reichende dunkle Lockenpracht trug, zudem ins niederländische Nationalteam gerufen.

Zweifellos eine ordentliche Vita, aber wie sollte er damit Frank de Boer, einem dieser Ajax-Alphatiere nachfolgen, der den Club vier Mal hintereinander zur Meisterschaft geführt hatte? Die Leser des Telegraaf, des niederländischen Pendants zur Bild-Zeitung, waren sich sicher: 60 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage befanden vor einem Jahr, dieser Mann sei "nicht der ideale Ajax-Trainer". Was auch seltsam erschien: zwischen Arnheim und Amsterdam hatte Bosz ein halbes Jahr lang Maccabi Tel Aviv gecoacht.

Just in seiner Zeit beim israelischen Schwergewicht aber deutete sich an, dass da zwischen ihm und Ajax etwas entstehen könnte: Angestellt wurde Bosz nämlich vom Sportdirektor Jordi Cruyff, dem Sohn der Fußballlegende Johan Cruyff. Ehe Johan im März 2016 starb, besucht er seinen Sohn regelmäßig. Die Fotos von Peter Bosz mit den beiden Cruyffs in angeregter Fachdiskussion erreichten in den Niederlanden einige Bekanntheit. Visuell verringerten sie womöglich den Abstand, der für viele damals zwischen Bosz und Amsterdam lag.

Inhaltlich sorgte dafür eine Anekdote. In seiner Zeit bei Feyenoord schaute Bosz aus seinem Auto heraus gelegentlich beim Training von Ajax unter Louis van Gaal zu. Dass er sich vom dortigen Fußballkonzept angezogen fühlte, daraus machte Peter Bosz noch nie einen Hehl. Umgekehrt wusste der Direktor Edwin van der Sar vor Jahresfrist sehr gut, wen man verpflichtet hatte: "Einen Trainer, der unsere talentreiche Auswahl noch besser machen kann. Die Clubs, die er trainierte, spielten unter ihm alle technischen und offensiven Fußball."