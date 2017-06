Real Madrid hat das Endspiel der Champions League gewonnen. Im Finale in Cardiff setzte sich der spanische Meister mit 4:1 gegen Juventus Turin durch. Die Tore für Real schossen Cristiano Ronaldo (2), Casemiro und Marco Asensio. Für Juventus Turin traf Mario Mandzukic zum zwischenzeitlichen Ausgleich und Halbzeitstand von 1:1. Nach der Pause schoss Real den deutlichen Sieg heraus und profitierte in der Schlussphase von einem Platzverweis für Turins Juan Cuadrado nach gelb-roter Karte. In der Nachspielzeit traf Marco Asensio zum vierten Mal für Real.



Damit haben die Madrilenen als erste Mannschaft den Titel in der Champions League verteidigen können. Für Real war es bereits der zwölfte Triumph in der europäischen Königsklasse bei 15 Finalteilnahmen, wenn man den Europapokal der Landesmeister (seit 1955/56) und die Champions League addiert. Juventus Turin verlor hingegen schon fünf Endspiele in der Champions League, nur 1996 gewann Juve den Henkelpott.



Mit dem 1:0-Führungstreffer von Cristiano Ronaldo gelang Real Madrid Historisches: Die Königlichen sind das erste Team, das 500 Tore in diesem Wettbewerb erzielt hat. Mit 459 Treffern folgt der FC Barcelona, der FC Bayern München steht auf Platz drei (415 Tore).