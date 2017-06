Die Prüfung findet in den Bereichen Leichtathletik, Turnen, Schwimmen, Mannschaftsspiele, Rückschlagspiele und Ausdauer statt. Männer müssen die 100 Meter zum Beispiel in 13,4 Sekunden sprinten, müssen 3000 Meter in 13 Minuten laufen oder die 100 Meter Brust in 1:50 Minuten schwimmen. Frauen müssen die 100 Meter in 15,5 Sekunden sprinten, 2000 Meter in 10 Minuten laufen und 100 Meter Brust in 2 Minuten schwimmen. Den kompletten Anforderungskatalog finden Sie hier. Übungs-Videos hier.