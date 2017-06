Außer Konkurrenz im deutschen Fußball: Die olympische U20-Auswahl Chinas soll in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest mitspielen dürfen. Das Team der Nachwuchsfußballer wird nicht in der Tabelle gelistet, spielt aber gegen jeden der 19 Regionalliga-Vereine. Die Chinesen wollen sich damit auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio vorbereiten.

Hintergrund der Kooperation ist eine Übereinkunft des DFB, der DFL, des chinesischen Fußballverbandes sowie Vertretern der deutschen und der chinesischen Regierung, die im November im Bundeskanzleramt getroffen wurde. Darin haben die beiden Länder für die kommenden fünf Jahre eine Zusammenarbeit im Fußball vereinbart.

Die Spieler der Vereine der Südwestliga haben eigentlich zwei Spieltage pro Saison frei. An diesen Tagen sollen die Clubs nun in ihrem jeweils eigenen Stadion gegen die chinesische U20-Auswahl antreten – jedoch nicht ohne eine Entschädigung: Jeder Verein erhält für die zwei Spiele 15.000 Euro von den Chinesen.

Noch ist die Zusammenarbeit aber nicht sicher. DFB-Vize und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest, Ronny Zimmermann, erklärte, die Manager der Liga würden bald tagen und endgültig über die Kooperation entscheiden. Die Vereine hätten ihre Zustimmung jedoch bereits signalisiert. Marc-Nicolai Pfeifer, Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers, lobte die Idee als "großartig" und sagte, man werde dem chinesischen Olympiateam den roten Teppich ausrollen.