Deutsche Spitzenpolitiker stellen Katar als WM-Gastgeber wegen möglicher Terrorunterstützung mehr denn je infrage. "Die Vorwürfe wiegen zu schwer. Die Diskussion über die Austragung der Fußballweltmeisterschaft in Katar muss ernsthaft geführt werden", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) der Passauer Neuen Presse. Es sei kaum vorstellbar, dass in einem Land, aus dem der Terrorismus massiv unterstützt wird, ein WM-Turnier ausgetragen werden kann, sagte der CDU-Politiker. Das Emirat müsse nun zur Aufklärung beitragen.

Saudi-Arabien und weitere arabische Staaten haben alle diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Golf-Emirat unter anderem die Unterstützung von Terrororganisationen vor.

"Die aktuelle Entwicklung ist nur ein weiterer trauriger Beleg dafür, dass Katar als Austragungsort für eine Fußball-WM denkbar ungeeignet ist", sagte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) der Welt. Die Linke hingegen warnte vor den Konsequenzen, die eine Absage der Fußball-WM 2022 in Katar nach sich ziehen würde. Der sportpolitische Sprecher der Linken-Bundestagsfraktion, André Hahn, sagte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, angesichts des Baufortschritts bei Stadien, Straßen und Hotels "würde es bei einer Absage des WM-Turniers milliardenschwere Klagen gegen die Fifa und gegebenenfalls auch gegen jene Mitgliederverbände geben, die sich für den Entzug der WM besonders stark gemacht haben".

"Es sind noch fünf Jahre bis zum Anpfiff"

Außerdem stelle sich die Frage, welches Land kurzfristig einspringen könnte. Hahn sagte: "Ich habe die Vergabe der Fußball-WM an Katar von Anfang an für falsch gehalten und auch öffentlich scharf kritisiert." Weder die Menschenrechtssituation noch die klimatischen Bedingungen hätten dafür gesprochen. Doch die Reißleine hätte viel früher gezogen und die WM neu vergeben werden müssen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die politische Lage mit der Bundesregierung beraten. "Es sind noch fünf Jahre bis zum Anpfiff der WM. In dieser Zeit müssen politische Lösungen vor Boykott-Androhungen den Vorrang haben", sagte DFB-Präsident ReinhardGrindel. "Aber eines steht unabhängig davon fest: Grundsätzlich sollte sich die Fußballgemeinschaft weltweit darauf verständigen, dass große Turniere nicht in Ländern gespielt werden können, die aktiv den Terror unterstützen."