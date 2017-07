Das deutsche Team hat Italien bei der Frauenfußball-EM mit 2:1 bezwungen. Nach dem 0:0 gegen die schwedische Mannschaft steht Deutschland mit diesem Sieg vor dem Einzug in das Viertelfinale des Turniers in den Niederlanden. Gegen Italien trafen Josephine Henning per Kopf in der 19. Minute und Babett Peter mit einem Foulelfmeter in der 67. Minute.

Das 1:0 für den achtmaligen Europameister gelang durch einen hoch in den Strafraum fliegenden Freistoß von Dzsenifer Marozsan, der Laura Giuliani durch die Handschuhe glitt. Henning hatte keine Mühe, den Ball ins leere Tor zu köpfen. Pech hatte kurz darauf Sara Däbritz (26.), deren Schuss an den Pfosten klatschte.

Ein schneller Konter über Bonansea, die das Laufduell mit Demann gewann, führte zum verdienten 1:1. Ihre scharfe Flanke nahm Mauro direkt und ließ DFB-Keeperin Almuth Schult aus kurzer Distanz keine Abwehrmöglichkeit. Allerdings ließen ihre Vorderleute sie auch im Stich. Das deutsche Team hatte anschließend weitere Chancen zur erneuten Führung, doch weder Marozsan (31.) noch Peter (42.) brachten den Ball im Tor unter.

Wie schon gegen Schweden machte der Titelverteidiger aus seiner spielerischen Überlegenheit zu wenig. Insgesamt war es ein mühsamer Sieg. Nach einem Foul von Giuliani an Anja Mittag nutzte Deutschland die Gelegenheit zur abermaligen Führung. Innenverteidigerin Peter verwandelte den Strafstoß sicher.



Mit Schweden steht Deutschland in der eigenen Gruppe mit vier Punkten gleichauf. Zuvor hatten die Schweden mit einem 2:0 gegen die russische Mannschaft gewonnen. Ein Unentschieden bei dem Russlandspiel am Montag genügt für die Deutschen um eine Runde weiter zu kommen.