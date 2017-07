Es muss ja nicht verkehrt sein, dass die deutschen Fußballerinnen einfach mal die niederländischen Gewohnheiten übernehmen und sich aufs Rad setzen, statt gegen den Ball zu treten. Sich per pedale fortzubewegen, scheint auch in der wohlhabenden Gemeinde Sint-Michielsgestel ein ungeschriebenes Gesetz. Kein Wunder, dass die regenerativen Einheiten bei dieser Frauen-Europameisterschaft auf landestypischem Wege erledigt werden. Zumal auf einer solchen Tour einer kleiner Eindruck von Land und Leuten zu gewinnen ist.

Alle 23 Spielerinnen haben ein Einzelzimmer im stilvollen, weiß getünchten Hotel De Ruwenberg bezogen, aber sie wissen, dass sie die zwölfte Auflage einer Frauen-EM nur gewinnen, wenn sie ein verschworenes Kollektiv bilden. Vorsichtshalber hat daran noch einmal Reinhard Grindel, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), bei seinem Blitzbesuch am Wochenende erinnert – und gleichzeitig die Parallelen zu den Erfolgen bei der U21-EM und beim Confed-Cup der Männer gezogen.

"Unsere Erfahrung aus diesem Sommer ist, dass man vor allem dann erfolgreich ist, wenn man als Team zusammenwächst." Gleichzeitig betonte Grindel die breiter gewordene Leistungsspitze im Frauenfußball. Der Titel sei nicht der Maßstab für die Frage, ob es ein erfolgreiches Turnier ist. Sondern? "Dass wir einen spielerisch guten Eindruck hinterlassen mit einem klaren Konzept und einer klaren Spielidee."

Seriensieger seit 1995

Der DFB-Boss hatte damit genau jene Brücke gebaut, über die auch Steffi Jones schon gegangen ist. Wie wird der Öffentlichkeit vermittelt, dass eine Frauen-EM in Zukunft nicht mehr in Endlosschleife gewonnen wird? Insgesamt achtmal siegte Deutschland bei dem Turnier, seit 1995 immer. Gleich im ersten Trainingslager in Marienfelde überraschte die Bundestrainerin daher mit dem Einwand: "Die Euro kommt eigentlich zu früh."



Die neue Chefin führte zur Begründung die vielen Veränderungsprozesse an. Um eine neue Philosophie durchzubringen, sind zehn Monate Amtszeit eben doch nicht viel. "Das kann man mit so wenigen Trainingseinheiten, vereinzelten Ausfällen und Leistungsträgern, die aufgehört haben, nicht so schnell umsetzen", sagt Jones.

Aber auch ihre Vorgängerin Silvia Neid hatte vor der EM 2013 ein halbes Dutzend Absagen zu verkraften – eine Hiobsbotschaft reihte sich in der Vorbereitung an die andere. Die dreimalige Fifa-Welttrainerin reiste mit einem jungen Team nach Schweden, um trotz aller Widrigkeiten das Turnier zu gewinnen.



Wenn nun die EM 2017 am Montag (20.45 Uhr/ARD) mit dem ersten Gruppenspiel gegen Schweden startet, sind die Gesichter schon wieder neue: In der mutmaßlichen Anfangsformation in Breda wird aller Voraussicht nach keine einzige Spielerin stehen, die beim EM-Viertelfinale 2013 gegen Italien in Växjö bei Anpfiff auf dem Platz mitwirkte.

Muss sich das Antlitz einer erfolgreichen Frauenfußball-Nation denn so radikal wandeln? Ja, sagt die aktuelle Bundestrainerin. Wichtige Akteure wie die Torhüterin Nadine Angerer, die Verteidigerinnen Saskia Bartusiak und Annike Krahn haben die Karriere beendet oder widmen sich wie Torjägerin Célia Šašić und Fanliebling Lira Alushi der Familie. Eine Anführerin wie Simone Laudehr hat den Preis für den körperlichen Verschleiß im zunehmend athletischeren Frauenfußball bezahlt. Und auch Anja Mittag, obwohl mit 154 Länderspielen und 50 Toren die Erfahrenste im Aufgebot, ist nur noch Ergänzungsspielerin.

Dafür auch mal in die Players Lounge

Prägende Persönlichkeiten sollen jetzt Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon) und Sara Däbritz (FC Bayern) sein, die beim ersten K.-o.-Spiel vor vier Jahren nur eingewechselt wurden. "Diese Mannschaft ist einfach großartig", sagt Jones. An jeder Stelle werden dem im Frankfurter Problemstadtteil Bonames groß gewordenen Multitalent die Komplimente zurückgegeben. Gegenüber der Neid-Ära wirkt alles transparenter und kommunikativer. Und irgendwie auch offener und freier. "Ich habe kein großes Regelbuch geschrieben", sagt Jones. Ihren Führungsstil nennt sie zeitgemäß.

Freiheiten auf dem Platz kann nur ausleben, wer auch außerhalb selbstständig erzogen ist. Wenn die Batterien der Fernbedienung leer sind, wird nicht der Zimmerservice gerufen, sondern die Spielerinnen erledigen das am besten gleich selbst. Dafür dürfen sie den freien Vormittag gerne in der Players Lounge verbringen. Auffällig ist, wie oft intern gelacht und gescherzt wird. Jones steht für Empathie und Sympathie. "Let’s celebrate" steht als Motto auf dem Mannschaftsbus vor der Herberge. Vom Titel ist da nicht die Rede.

Dabei hat Jones dieses Ziel nie kassiert. Im Gegenteil. Auch sie will wieder Europameisterin werden wie schon erstmals 1995 als Aktive, als ihr auf der Gegenseite die heutige schwedische Nationaltrainerin Pia Sundhage gegenüberstand. "Es gibt nichts anderes. Ganz oder gar nicht."

Mutig und kreativ

Die 44-Jährige hat nicht nur eine neue Form der Mitbestimmung eingeführt, sondern dem Team ein anderes Spielsystem eingepflanzt. Ein 4-4-2 mit Mittelfeldraute, um größtmögliche Flexibilität in der Offensive walten zu lassen. Mittlerweile hätten alle Nationen große Probleme, sich im letzten Drittel Lösungen zu erarbeiten, findet Jones, die deshalb mit viel Ballbesitz, mutig und kreativ angreifen will. Mit zwei Stürmerinnen, Svenja Huth (Turbine Potsdam) und Hasret Kayıkçı (SC Freiburg), und einem offensiv ausgerichteten Mittelfeld, in dem Regisseurin Marozsán das Herz und das Hirn gibt. Vieles hängt an der 25-jährigen Weltklassespielerin, die beim ersten Jones-Anruf und der Ernennung zur Spielführerin sagte: "Ich habe sie erstmal gefragt, ob sie sich verwählt hat." Hatte sie nicht.

Nicht nur die Nummer zehn glaubt gegen Schweden nun zur deutschen Eröffnung an einen "harten Kampf". Die Neuauflage des Olympischen Finales – Deutschland gewann dank der überragenden Marozsán in Rio de Janeiro mit 2:1 – wird zum Lackmustest für die körperliche Robustheit und defensive Widerstandsfähigkeit dieser Mannschaft. Das neue System, räumt die Mittelfeldspielerin Lina Magull als eine von fünf Repräsentanten des Ausbildungsklubs SC Freiburg ein, sei "irgendwie auch riskant, aber wenn wir Konter fangen, muss hinten unsere starke Viererkette den Gegner aufhalten". Es kann zur wichtigsten Frage für den Erfolg bei dieser EM werden, ob das wirklich gelingt. Dazu, ob Torhüterin Almuth Schult (VfL Wolfsburg) halbwegs fehlerfrei in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin Nadine Angerer tritt.