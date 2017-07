Das deutsche Fußballteam ist in das Viertelfinale der Europameisterschaften eingezogen. Die DFB-Auswahl gewann in Utrecht in den Niederlanden 2:0 gegen Russland. Babett Peter und Dzsenifer Marozsan trafen in der zehnten und in der 56. Minute jeweils per Foul-Elfmeter und sicherten der deutsche Mannschaft den ersten Platz in der Gruppe B.

Die Titelverteidiger treffen nun am Samstag in Rotterdam auf die dänische Mannschaft. Im parallel laufenden Spiel verlor Schweden 2:3 gegen Italien. Das schwedische Team trifft nun im Viertelfinale auf den Gastgeber Niederlande.



Gleich zu Beginn foulte die Russin Daria Makarenko die deutsche Spielerin Mandy Islacker, die polnische Schiedsrichterin Monika Mularczyk entschied auf Elfmeter. Babett Peter, die bereits einen Strafstoß gegen Italien verwandelt hatte, schoss die DFB-Auswahl in Führung. Etwa 20 Minuten später hätte die Innenverteidigerin beinahe auch das 2:0 erzielt. Doch Russlands Torhüterin Tatjana Tscherbak konnte Peters Kopfball gerade noch an die Latte lenken. Auch der Schuss Sara Däbritz in der 40. Minute ging am Tor vorbei.



Das russische Team wurde kaum gefährlich. Einzig Jelena Danilowa fiel zuweilen mit offensiven Aktionen im deutschen Strafraum auf. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit nicht. Deutschland hatte mehr Ballbesitz, aber Schwierigkeiten, gute Chancen herauszuspielen. Nach einem Foul von Anna Tscholowjaga an Sara Däbritz entschied die Schiedsrichterin erneut auf Foulelfmeter. Diesmal trat Spielführerin Marozsan selbst an und traf zum 2:0.



Bundestrainerin Steffi Jones tauschte in der Startelf gleich vier Spielerinnen aus. Lena Goeßling, Anna Blässe, Carolin Simon und Sara Doorsoun ersetzten Josephine Henning, Leonie Maier, Isabel Kerschowski und Linda Dallmann. In der letzten Viertelstunde wurde auch noch Tabea Kemme eingewechselt, so dass bei der EM bereits alle 20 deutschen Feldspielerinnen zum Einsatz kamen.