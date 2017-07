Wegen starker Regenfälle ist das EM-Viertelfinale der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Dänemark abgesagt worden. Diese Entscheidung traf der Europäische Fußballverband Uefa nach Rücksprache mit beiden Mannschaften. Die Partie soll am Sonntag ab 12 Uhr nachgeholt werden.

Das Spiel hätte eigentlich um 20.45 Uhr beginnen sollen. Rund eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff hatte der Regen eingesetzt, der den Platz im Stadion in Rotterdamm durchweichte. Daraufhin entschied die ungarische Schiedsrichterin Katalin Kulcsár in Absprache mit der Uefa und den Teamleitungen, den Spielbeginn um mindestens eine Viertelstunde nach hinten zu verschieben. Die Pause weitete sich noch aus – und um kurz vor zehn Uhr am Abend folgte die Absage.



"Dies Entscheidung ist die einzig sinnvolle. Es war für uns alle zu gefährlich", sagte Verteidigerin Babett Peter im ZDF. "Aber die lange Wartezeit war für alle schon recht nervig."





Zwischenzeitlich hatte es noch so ausgesehen, als würde das Spiel doch angepfiffen werden. Um 21.30 Uhr begannen die Spielerinnen verspätet sich aufzuwärmen – nur um kurz darauf den Platz wieder zu verlassen. Helfer versuchten das Wasser vom Spielfeld zu bekommen, dass nach dem Regen in weiten Teilen überschwemmt war. Sie stachen unter anderem mit Mistgabeln Löcher in den Rasen, um den Abfluss zu beschleunigen.



Beide Auswechselbänke standen unter Wasser. Die Kapitänin der Deutschen, Steffi Jones, unterstützte die Helfer dabei, mit Eimern die Wassermassen unter den Teambänken heraus zu schaufeln. An der Seitenlinie moderierten einige TV-Reporterinnen barfuß, weil sie bis zu den Knöcheln im Wasser standen.

Die Niederlande, das Gastgeberland der Frauenfußball-EM, hatten es zuvor mit einem 2:0-Sieg gegen den Olympia-Zweiten Schweden ins Viertelfinale geschafft. Das Team trifft nun im Halbfinale am kommenden Donnerstag auf den Sieger der Viertelfinal-Partie zwischen England und Frankreich, das am Sonntag stattfindet.