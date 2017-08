Es gibt im Leben eines Fußballfans einige Dinge, die ihn richtig aufregen. Ausgleichstreffer in der 92. Minute. Fans des Gegners. Alkoholfreies Bier. Oder Komplexität. Nicht auf dem Feld, dort ist ein bisschen Wirrwarr gern gesehen. Wenn es allerdings um die Livebilder aus dem Stadion geht, neigt der Fan zu einfachen Lösungen.

Die bot ihm bislang der Pay-TV-Sender Sky. "Alle Spiele, alle Tore", versprach eine Sendung am Samstagabend. Mehr musste nicht gesagt werden, Sky zeigte die Highlights, und das noch vor der Sportschau. Doch die Zeit der einfachen Lösungen scheint vorbei. Sky darf seine Sendung nicht mehr so nennen, der Sportsender Eurosport setzte das per einstweiliger Verfügung durch.

4,64 Milliarden Euro Einnahmen

Streng genommen müsste Sky seine Show umbenennen, in: "Fast alle Spiele, fast alle Tore". Denn Sky zeigt nur noch 572 Spiele live, alle 306 Spiele aus der zweiten Liga und 266 aus der ersten Liga, der Sportsender Eurosport wird über seinen Onlineplayer und seinen neuen Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra 45 Spiele übertragen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte die Rechte neu ausgeschrieben, und zum ersten Mal gibt es nun Livefußball an einem Bundesligawochenende auf zwei verschiedenen Sendern.

Neue Rechte werden alle vier Jahre verteilt und es ist für die Liga und die Clubs wie der Gang über Los bei Monopoly. 4,64 Milliarden Euro wird die DFL bis 2021 einnehmen. Nur die englischen Clubs kassieren in Europa noch mehr.

Möglich wird das vor allem, weil mehrere Anbieter bei der DFL drängelten. Die Öffentlich-Rechtlichen sowieso, auch Amazon bot mit. Die DFL schrieb alleine acht Live-Pakete aus, hinzu acht für die Zusammenfassungen. Die zweite Liga blieb bei Sky, die erste ist nun aufgeteilt. Neue Formate, wie die Wochenzusammenfassung auf dem Spartensender RTL Nitro oder der Audioübertragung bei Amazon Prime, sind entstanden. Herausgekommen ist ein Paket, das vor allem einen Verlierer hat: den Fan am Fernseher.



Die Konferenz bleibt bei Sky

Die Sportschau und das Sportstudio am Samstagabend wird es zwar weiterhin geben. Wie auch die Konferenz am Samstag um 15:30 Uhr. Wer aber alles live sehen will, muss jetzt zwei Abos zahlen. Sky verlangt für das Bundesligapaket für Neukunden 16,99 Euro, Bestandskunden zahlen 10 Euro pro Monat. Wer den Eurosportplayer sehen will, zahlt für einen Tagespass 9,99 Euro, das Jahresabo ist mit 29,99 Euro vergleichsweise günstig. Noch, denn das Angebot gilt wohl nur bis zum Bundesligastart.



Die Spiele bei Eurosport werden im Player gestreamt und sind mit dem Laptop oder dem Tablet empfangbar. Außerdem ist Eurosport 2 HD Xtra auch über die Satellitenplattform HD+ zu sehen. Fans am Fernseher können sich dieses Paket dazubuchen, die Eurosport-App am Smart-TV installieren oder schließen den Laptop an das TV an. Bis auf die Saisoneröffnung und den Rückrundenauftakt laufen alle 30 Freitagsspiele live nur bei Eurosport. Auch die fünf Spiele am neuen Sonntagstermin um 13:30 Uhr und die fünf neu eingeführten Montagsspiele um 20:30 Uhr zeigt nur der Sportsender, der auch die olympischen TV-Rechte den öffentlich-rechtlichen abgeluchst hat. Zudem hat sich Eurosport die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga gesichert. Für HSV-Fans könnte sich der Kauf lohnen. Außerdem beschenkt Eurosport seine Kunden mit Matthias Sammer als TV-Experten. Bei Sky bleiben die Livekonferenz, das Topspiel am Samstag und die Sonntagsspiele am Nachmittag.