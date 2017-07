Die jüdische Hochspringerin Gretel Bergmann ist tot. Das hat ihr Sohn Gary Lambert mitgeteilt. Bergmann wurde 103 Jahre alt und starb nach Angaben ihres Sohnes im Kreise ihrer Familie in ihrem Haus in New York. "Bis wenige Wochen vor dem Ende war sie gesund. Am Ende war sie sehr friedlich. Es gab keinen Schmerz", sagte Gary Lambert. Bergmann war in den 1930er Jahren eine der weltbesten Hochspringerinnen.

Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin sollten nach dem Willen der Nationalsozialisten eine Inszenierung der Macht von Adolf Hitler und ein Schaulaufen der sogenannten Herrenrasse sein. Doch das Internationale Olympische Komitee forderte die Teilnahme jüdischer Sportlerinnen und Sportler. Die USA drohten mit einem Boykott der Spiele, sollten Juden nicht antreten dürfen.

Daraufhin luden die Nazis jüdische Athleten zu den Spielen ein, unter ihnen die Hochspringerin Gretel Bergmann. Bergmann, die in Laupheim bei Ulm geboren ist, lebte 1936 bereits seit drei Jahren in Großbritannien, wohin sie vor den Repressionen des Naziregimes geflohen war. Doch als Medaillenkandidatin und deutsche Rekordhalterin kehrte sie für die Spiele zurück. In ihren Erinnerungen, die 2003 in Deutschland erschienen sind, nannte sich Bergmann eine "Schachfigur in Hitlers politischem Täuschungsmanöver".

Ausschluss wegen "Leistungsgründen", später US-Hochsprungmeisterin

Doch die Nazis fürchteten, dass der Sieg einer Jüdin ihre Rassentheorie untergraben könnte. Kurz vor Beginn der Spiele wurde Gretel Bergmann wieder ausgeladen – offiziell aus "Leistungsgründen". An ihrer Stelle schicken die Nazis Dora Ratjen in den olympischen Hochsprungwettbewerb. Die Rivalin wird Vierte und entpuppte sich später als Mann.



1937 emigrierte Gretel Bergmann in die USA und lebte bis zu ihrem Tod in New York. Im selben Jahr und 1938 wird sie US-Meisterin im Hochsprung. 1939 heiratete sie Bruno Lambert. 62 Jahre nach ihrer Emigration kehrte sie für einen einzigen Besuch nach Deutschland zurück. In Frankfurt nahm sie 1999 den Georg-von-Opel-Preis als einer der "stillen Sieger" entgegen. "Ich werde nie vergessen, was geschehen ist", sagte sie damals. Sie sei aber froh darüber, sich dazu überwunden zu haben. "Es ist nicht schön, mit all der Bitterkeit im Inneren zu leben."

Ihre Schwiegereltern und viele Verwandte waren im Konzentrationslager ums Leben gekommen. "Verglichen mit dem Schicksal der sechs Millionen unschuldigen Juden, die ermordet wurden, war das, was mir widerfuhr, von sehr geringer Tragweite", schrieb Bergmann 1996 in einem Leserbrief an die Schwäbische Zeitung.

Im Jahr 2009 erkannte der Deutsche Leichtathletikverband Bergmanns Bestmarke von 1,60 Metern als deutschen Rekord an. DLV-Präsident Clemens Prokop würdigte Bergmann als eine "große Frau", der viel Unrecht angetan wurde. "Sie war eine sehr ungewöhnliche Frau. Für eine Hochspringerin sehr klein, aber im Leben eine sehr große Frau", sagte er. "Sie war ein Opfer des Rassenwahns der Nationalsozialisten." Bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin soll ihr Leben gewürdigt werden. "Wenn nicht in Berlin, wo sonst", sagte Prokop.