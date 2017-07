Übermensch, Gigantin, zu groß für diese Welt und doch eine von und für uns: So wird der ungarische Schwimmstar Katinka Hosszú derzeit auf Plakaten für die Schwimmweltmeisterschaften in Budapest präsentiert. Riesenhaft steht sie in der Hauptstadtkulisse, bereit, Heldenhaftes zu leisten. Diese Inszenierung dürfte ganz nach dem Geschmack jener Athletin sein, die die Aufmerksamkeit nutzt, die sie und ihre Heimatstadt im Zuge der WM auf sich ziehen, um für mehr Mitspracherecht der Sportler einzutreten.

Katinka Hosszú ist die Ausnahmeathletin der vergangenen Jahre. Die Lagen-Spezialistin sammelte seit der EM 2010 in Budapest 21 EM- und 17 WM-Titel auf Lang- und Kurzbahn, produzierte viele Bestzeiten und Weltrekorde. Hosszú geht so oft, in so vielen unterschiedlichen Disziplinen und auf so vielen Strecken an den Start wie kein anderer Sportler. Bei der Kurzbahn-WM 2016 schwamm sie in elf Finals, gewann historische neun Medaillen, sieben goldene und zwei silberne. Auch bei ihrer Heim-WM, bei der am Sonntag die Beckenwettbewerbe beginnen, hat sie für sechs Einzelrennen gemeldet.

Ein ähnlich straffes Programm spulte Hosszú auch bei den Olympischen Spielen in Rio ab, wo sie zu drei Gold-, einer Silbermedaille und einem Fabelweltrekord schwamm. Um im bereits vierten Anlauf endlich das ersehnte Olympia-Gold zu gewinnen, hatte Hosszú nach London 2012 alles umgekrempelt: Sie trennte sich von ihrem Trainer Dave Salo an der Universität Los Angeles, bat ihren damaligen Freund und heutigen Ehemann Shane Tusup, sie zu trainieren.

Beide verfolgen seither jene eigenwillige Methode, die Hosszú zur Rekordstarterin auf fast jedem Wettkampf macht. Hosszú schwimmt nicht nur Meisterschaften. Sie schwimmt einen Wettkampf nach dem anderen. Startet über Rücken, Schmetterling, Freistil, Lagen. Über 50, 100, 200, 400 Meter. Hosszú ist jedes Wochenende im Einsatz, nicht selten bei zwei Wettkämpfen pro Woche.

"Ich habe mich durch diese viele Rennen Jahr für Jahr absichtlich dem Versagen ausgesetzt", sagt Hosszú über diesen Weg der extremen Wettkampfhärte. Passend zu diesem Powerprogramm vermarktet sich Hosszú als Iron Lady, samt eigener Kollektion und Motivationsratgeber. Ihr Motto: "Harte Arbeit zahlt sich immer aus."

Rücktritt des Cheftrainers

Dass Hosszú seit fünf Jahren und mit immerhin 28 Jahren in der Lage ist, an jedem Wochenende Höchstleistungen zu bringen und darüber hinaus bei den Saisonhöhepunkten die Konkurrenz zu düpieren, verursacht Staunen in der Schwimmwelt. Wie macht sie das? Einen positiven Dopingtest gab es von ihr nie.

In ihrer Heimat wird Katinka Hosszú verehrt für ihre Erfolge, auch für ihre kompromisslose Art. Was sie sagt, hat Gewicht. Und wenn die streitbare Athletin, wie im Januar 2016, vor laufenden Kameras einen gut dotierten Fördervertrag zerreißt, weil der ungarische Schwimmverband nicht auf ihre Bedingungen eingehen wollte, tritt schon mal ein beleidigter Cheftrainer László Kiss zurück. Ein paar Monate und Proteste von weiteren Top-Schwimmern später war auch der umstrittene Präsident Tamás Gyárfás nach 23 Jahren im Amt seinen Posten los.