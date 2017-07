Reden dürfen sie nicht, zumindest nicht mit den Fahrern, wo kämen wir denn da hin? Gut aussehen sollen sie, die verschwitzten Helden in Empfang nehmen und zu ihren Großtaten gratulieren. Küsschen links, Küsschen rechts. Manchmal dürfen sie den Fahrern noch ein frisches Trikot überziehen, applaudieren, lächeln für die Fotografen und vor allem, jawoll: gut aussehen.

So ging es die vergangenen drei Wochen und so geht es weiter, wenn die Tour de France in Paris ins Ziel rollt. Früher wurden die Podiumsgirls unter den Mädchen der Stadt ausgewählt, in der die Tour gerade gastierte. Es gab nur zwei Kriterien: Schön sollten sie sein und bitte unter 30. Heute werden sie im ganzen Land gecastet und sind bei der kompletten Tour dabei. Morgens lächeln beim Etappenstart, nachmittags im Ziel, abends auf Sponsorenpartys. Die Frauen arbeiten in Viererteams, aber auf das Podium steigen stets nur zwei. Die beiden nämlich, die gerade am fotogensten sind. Kaum auszudenken, eine Hautirritation würde den schönen Schein stören – gerade am Sonntag auf der Champs-Élysées, den Arc de Triomphe im Hintergrund.

Die Frau als Dekorationsobjekt neben keuchenden Männern, als Schmuckstück neben den Helden der Neuzeit. Menschen als Zierde wie ein Blumenstrauß oder eine Gürtelschnalle – das gibt es auch noch im Jahr 2017. Nicht nur bei der Tour de France: In der Formel 1 stehen die Grid Girls minimal bekleidet auf dem heißen Asphalt, während die tollkühnen Männer die Maschinen röhren lassen. Beim Boxen stelzt in jeder Pause das Nummerngirl durch den Ring. Auch den Fußball sollen Frauen aufhübschen. Nach dem DFB-Pokalfinale reckte Borussia Dortmund den Pokal vor einem Defilee von Frauen in die Höhe, die so konsequent in güldene Kostüme genäht waren, dass sie dem Pott selbst zum Verwechseln ähnlich sahen. Die Damen als Trophäe also, viel mehr zum Objekt kann man Frau nicht machen.

Bevor nun wieder die Martensteins dieser Welt zu jammern beginnen, dass ihnen durchgegenderte, feminisierte Cis-Sitzpinkler den letzten Spaß im Leben rauben wollen, der für sie wohl darin besteht, deutlich jüngeren Frauen auf den Arsch zu schauen, sei gesagt: Selbstverständlich kann es schön sein, schöne Menschen anzuschauen. Wobei Schönheit zum Glück im Auge des Betrachters liegt. Nicht jeder ist hingerissen von etwas zu dünnen, etwas zu operierten, etwas zu offensichtlich dreinblickenden Backfischen. Aber das ist Geschmackssache.

Den meisten Sportarten – außer vielleicht dem Minigolf – wohnt eine gewisse Körperlichkeit inne, eine Vitalität und Ästhetik, die mehr oder weniger erotisch aufgeladen ist und von der es nicht mehr weit zum Sex sein kann. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn junge Frauen sich entscheiden, ihre Jugend zu kapitalisieren und ihren Körper als Podiumsgirl, Model, Pornodarstellerin oder Ähnliches einbringen. Niemand wird gezwungen, Boxenluder zu sein. Nur hat diese Art von Sexismus im Sport noch eine andere Dimension. Er reproduziert vor großem Publikum Rollenbilder, die auch dem Sport schaden. Jungen Mädchen wird vorgelebt, an der Seite zu stehen und eine gute Figur zu machen, anstatt selbst aktiv zu werden und den Sport auszuüben. Deshalb: Frauen, wollt ihr ewig busseln?

Naturgemäß würde sich die Frage stellen, ob es bei der Tour de France der Frauen auch männliche Hostessen gibt, Podiumsboys quasi. Aber, welche Tour de France der Frauen noch mal? Die gibt es nämlich nicht. Stattdessen fahren die Frauen in diesem Jahr ein verstümmeltes Zwei-Etappen-Rennen. Die reguläre Mini-Tour der Frauen, die in den vergangenen Jahren immerhin über sieben Etappen ging, fand 2017 keinen Platz im Rennkalender. Selbst beim Zwei-Tages-Rennen in diesem Jahr klagten die Organisatoren über zu wenige Fahrerinnen.