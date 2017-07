Beim Tauziehen gibt es verschiedene Gewichtsklassen. Die Frauen ziehen in der Klasse bis 540 Kilogramm in der Halle. Die Männer ziehen im Freien in den Klassen bis 640 Kilogramm (gilt als Königsklasse) und bis 700 Kilogramm. Entscheidend ist das Gewicht, das die gesamte Mannschaft beim offiziellen Wiegen auf die Waage bringt. Scheidet ein Tauzieher während des Wettkampfes aus, darf einmal gewechselt werden. Allerdings muss der eingewechselte Athlet leichter sein, als der ausgewechselte. Gibt es keine Möglichkeit zum Wechsel, muss die Mannschaft mit sieben Mann antreten. In der Regel nimmt dann auch der Gegner einen Athleten aus dem Team. Fairplay wird groß geschrieben.