Der deutsche Radsportler Marcel Kittel hat die Tour de France abgebrochen. Der 29-jährige Erfurter stieg im Lauf der 17. Etappe etwa 90 Kilometer vor dem Ziel vom Rad, nachdem er zuvor kurz nach dem Start des Péloton gestürzt und sich am rechten Arm und an der rechten Schulter verletzt hatte. Zunächst fuhr er weiter, musste aber schließlich aufgeben.



Kittel, der in der Presse bereits als "Le Kaiser" gefeiert wurde, hatte fünf Etappen der Frankreichrundfahrt gewonnen – als erster Deutscher nach Didi Thurau im Jahr 1977. Zugleich verlässt mit dem Fahrer des belgischen Teams Quick Step der beste Sprinter den Wettbewerb. Viele Experten gingen davon aus, dass er das Grüne Trikot auch bis zur Schlussfahrt auf dem Pariser Champs-Elysées verteidigen wird.

Noch am Montag, am Ruhetag der Tour, hatte sich Kittel zuversichtlich gezeigt. "Das Grüne Trikot wäre ein Traum, der wahr werden würde", hatte er gesagt. So aber bleibt Erik Zabel der letzte Deutsche, der das Maillot vert im Jahr 2001 gewonnen hat. In einer anderen Statistik hat ihn Kittel aber übertroffen: Zabel holte insgesamt zwölf Tagessiege – Kittel stellte diesen Rekord nun mit 14 Tagessiegen ein.

Im Kampf um den Gewinn der Sprintwertung hat nun der Australier Michael Matthews beste Chancen. Er führt das Ranking aktuell mit 364 Punkten deutlich vor André Greipel (204 Punkte) an.