Zum Auftakt der 104. Tour de France hat der Deutsche Tony Martin den Sieg im Einzelzeitfahren verpasst. Auf regennasser Straße gewann der Waliser Geraint Thomas nach 14 Kilometern in 16:04 Minuten und holte sich damit das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Der amtierende Weltmeister im Zeitfahren Martin landete mit einer Zeit von 16:12 Minuten auf Rang vier.

Für den spanischen Mitfavoriten Alejandro Valverde ist die Tour de France schon am ersten Tag wieder beendet. Valverde stürzte schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand der Verdacht auf Knochenbrüche. Der langjährige Radprofi aus Spanien war in einer Kurve ausgerutscht und in die Absperrgitter gefallen. Eigentlich wollte er mit um den Gesamtsieg fahren und sollte seinem Kollegen Nairo Quintana zur Seite stehen.