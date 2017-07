Der TSV 1860 war auf den langen Tag vorbereitet. Für die Fans gab es während der Mitgliederversammlung am Sonntag Radler, kein Bier. Und doch trafen sie zu später Stunde eine Entscheidung über die Zukunft des Vereins, die viele in einen Rausch versetzt: Ursula Hoppen, in der Initiative Löwenfans gegen Rechts engagiert, hatte beantragt, dass sich das Präsidium innerhalb der nächsten sechs Monate von Hasan Ismaik trennen soll.

Seit 2011 zahlt der jordanische Investor jedes Mal, wenn dem TSV das Geld fehlt. Doch er neigt zu Größenwahn, viele Entscheidungen lassen an seinem Fachwissen zweifeln. Für viele Löwenfans ist klar, wer verantwortlich für den Niedergang ihres stolzen Clubs ist.

© ZEIT ONLINE Fabian Scheler Redakteur im Ressort Sport, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Nun habe er dem Verein das nötige Geld für die Lizenz in der dritten Liga verweigert und damit endgültig einen Kündigungsgrund geliefert, glaubt Hoppen. Die Löwen stiegen im Juni in die vierte Liga ab. "Wir schaffen es auch ohne ihn!", rief Hoppen in den Saal. 331 Mitglieder stimmten für ihren Antrag, 56 dagegen. Ismaik soll weg.

Die Löwen feiern nun. Erst zogen sie aus der ungeliebten Allianz Arena der reichen Bayern aus. Dass sie wieder im Grünwalder Stadion spielen, im Herz ihres Stadtteils Giesing, gibt vielen ein Heimatgefühl. Dass das alte Stadion im Fall eines Aufstiegs wahrscheinlich zu klein wäre, kümmert wenige. Die ersten Spiele sind ausverkauft, die Mitgliederzahlen steigen erstmals seit Langem.

Die Romantiker und Ismaik-Gegner erleben ein Hoch. Ismaiks Bruder Yahya wollte sich in den Verwaltungsrat wählen lassen und scheiterte deutlich. Auch die Wahl ihres Kandidaten Robert Reisinger zum neuen Präsidenten gelang.

Doch auch der ahnt: So einfach wird es nicht, womöglich freuen sich einige zu früh. Als das Präsidium den Auftrag erhielt, Ismaik zu verscheuchen, sagte Reisinger: "Ich habe damit Kopfschmerzen." Und: "Dieser Antrag zwingt uns zu handeln, ohne dass wir darüber nachgedacht haben, ob dieses Handeln sinnvoll ist." Er selbst stimmte mit den beiden Vizepräsidenten dagegen. Nun muss er gleich zu Beginn gegen seinen Willen handeln, obwohl nicht mal zwei Prozent der Mitglieder für den Ausstieg stimmten. Der TSV 1860 hat nämlich mehr als 20.000, viele der 1.350 stimmberechtigten Anwesenden waren am Sonntag schon vor der wichtigen Abstimmung gegangen. e

Ismaik hat zwar viele Fehler gemacht. Doch er hat noch Anhänger. Teile der mächtigen Arge, des Zusammenschlusses aller Fanclubs zum Beispiel. Auch betonte Ismaik immer wieder, die Löwen unterstützen zu wollen, zur Not in der fünften Liga. Ein fälliges Darlehen über acht Millionen Euro stundete er auf Wunsch des Clubs, der sonst zahlungsunfähig gewesen wäre.

Auch hat Ismaik Rechte. Er ist kein Trainer, den man feuern kann. Er besitzt Anteile, über die er verfügt. Der klamme Verein müsste sie sich von ihm zurückkaufen. Angeblich steht ein anderer Investor bereit, doch klar ist das nicht. In einer ersten Reaktion sagte Ismaik: "Der Club steht nicht zum Verkauf." Ob das Votum der Mitglieder überhaupt bindend ist, prüfen jetzt Juristen, im Nachhinein. Es wäre nicht die erste Versammlung der Löwen, deren Ergebnisse sich später als nichtig erweisen.

Die Entscheidung, sich von Ismaik zu trennen, wird die diskussionsfreudigen Löwenfans weiter auseinandertreiben. Schon vor der Wahl hatten sich Befürworter und Gegner des Investoren angekeift. Ein Sicherheitsdienst musste in Position gehen, als die Debatte hitzig wurde. Das Chaos der Löwen geht weiter.