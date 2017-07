Morgens, halb elf im All England Club. Die teakholzvertäfelte Tür am nordwestlichen Rand des Centre Courts öffnet sich und dann strömen sie heraus. Einer nach dem anderen, vier, fünf, sechs, sieben... Zählen ist vergeblich, aber es sollen genau 258 sein. Wie an der Schnur aufgezogen marschieren sie im Gleichschritt in ihren dunkelblauen Uniformen aus der Tür: die Balljungen und Ballmädchen von Wimbledon. Dicht hintereinander, hier tanzt keiner aus der Reihe.



Das morgendliche Briefing im Ballboys and Ballgirls Complex ist gerade beendet. Also, raus aus dem Keller und rauf auf die Plätze! Die Matches können beginnen, und nur darauf haben die Balljungen fünf Monate lang drei Stunden pro Woche hingearbeitet. Aus über 800 Kids zwischen 14 und 18 Jahren aus 32 Londoner Schulen haben sie sich im knallharten Auswahlverfahren durchgesetzt. "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts so Stressiges gemacht", sagt der 15-jährige Nick Yates, "die Schulprüfungen sind nichts dagegen."



Ihr Arbeitstag in Wimbledon ist viel schwerer als er aussieht. Sie sind die stummen Diener, die den Spielbetrieb am Laufen halten. Und für Sarah Goldson, langjährige Verantwortliche für die Ballkinder, sind sie "die unsichtbaren Helden von Wimbledon. Denn wenn wir unbemerkt bleiben, ist das ein Riesenerfolg für uns".

Ausbildung im Boot Camp

Deshalb hat Disziplin oberste Priorität. Absolutes Stillstehen, oft minutenlang, und dabei keine Miene verziehen, egal, was um sie herum passiert. Ein paar tausend Menschen im Publikum, Millionen vor den Fernsehern und ihre Tennisidole mit ihnen auf dem Platz. Aber die perfekt einstudierte Choreografie, also Bälle mit exakt ausgestrecktem Arm anwerfen und zurollen, muss jederzeit sitzen. "Klar ist man nervös", sagt Henry Johnson, 15 Jahre: "Und man darf auch nicht ausflippen, wenn dein Lieblingsspieler an dir vorbeigeht. Man muss immer ein Pokerface haben, das ist das Schwierigste."



Die Ausbildung im Boot Camp für die Ballkinder ist deshalb auch besonders hart. Bereits im September beginnen die Schulen mit dem Training für dieses Auswahlverfahren, das im Februar beginnt. Denn Schüler in Wimbledon dabei zu haben, bringt viel Prestige. Aber nur Wenige erfüllen die harten Kriterien: hoher Fitnessgrad, schnelle Auffassungsgabe, bedingungslose Disziplin.

"Das Training ist sehr rigoros", sagt Sarah Goldson, "wir setzen sie unter enormen Druck, denn wir können das echte Gefühl nicht simulieren, wenn sie vor Tausenden Zuschauern bei den Championships sein werden." Viele Kinder sagen hinterher, das Training sei härter als der tatsächliche Job später in Wimbledon. In Gruppen von 60 Kindern werden sie gedrillt und Woche für Woche wird jede Leistung akribisch bewertet. Schlechte Tage darf man im Camp nicht haben.



Stillstehen wird per Stoppuhr geübt

Das A und O ist das Anwerfen und Zurollen der Bälle. "Das Rollen ist vielleicht am Wichtigsten", sagt Goldson, "wir sagen ihnen von Anfang an: 'Wenn ihr Bälle nicht flach und schnell rollen könnt, dann werdet ihr es hier nicht schaffen.'" Das Stillstehen wird per Stoppuhr geübt, Augen geradeaus. "Wir verwenden viel Zeit darauf, dass die Augen der Kids nicht herumwandern", sagt Goldson, "es sind Teenager, da sind berühmte Spieler auf dem Platz und viele Leute auf den Tribünen. Es ist viel los, aber sie dürfen sich nur auf ihre eigene Aufgabe konzentrieren."



Seit 1920 gibt es Balljungen in Wimbledon, 1977 kamen erstmals Ballmädchen hinzu. Diese mussten jedoch bis 1985 warten, bevor sie erstmals auf den Centre Court durften. Der All England Club rühmt sich gerne mit seiner Tradition, die übrigen Grand Slams haben ihre eigene Ballkinder-Philosophie. So sind diese bei den US Open in New York zwischen 14 und 56 Jahre alt, bei den Australian Open können sich Kinder aus der ganzen Welt um die 380 Plätze bewerben und bei den French Open werden jedes Jahr in einem komplizierten Verfahren aus 3.000 Kindern die besten ausgesucht.