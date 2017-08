Die beiden Hamburgerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben in ihren fünf gemeinsamen Jahren mit dem Sieg der Weltmeisterschaft, alles gewonnen, was es im Beachvolleyball zu gewinnen gibt. Ludwig und Walkenhorst setzten sich in einem spannenden WM-Endspiel gegen die US-Amerikanerinnen April Ross und Lauren Fendrick mit 2:1 (19:21, 21:13, 15:9) durch.



Vor 10.000 Zuschauern im voll gefüllten Wiener WM-Stadion auf der Donauinsel mussten die 27 Jahre alte Walkenhorst und ihre vier Jahre ältere Partnerin Ludwig harten Widerstand brechen und holten das zweite WM-Gold für den deutschen Volleyball im Sand, gleichzeitig die sechste WM-Medaille für Schwarz-Rot-Gold in der Beach-Geschichte.

"Das ist nach dieser schwierigen Vorbereitung alles andere als selbstverständlich", erklärte die in Essen geborene Walkenhorst. Nach einer Schulteroperation bei ihrer Partnerin musste die Blockerin fast vier Monate allein trainieren. Und als Ludwig wieder einsatzbereit war, entzündete sich die Schulter von Walkenhorst. Gemeinsame Turniere mit voller Belastung gab es für das Duo vor der WM praktisch nicht. "Wir sind auf jeden Fall mit Zweifeln hier angereist. Ich wusste nicht, ob meine Schulter durchhält."



Ludwig und Walkenhorst sind nach dem Olympiasieg in Rio de Janeiro 2016, drei gemeinsamen deutschen Meisterschaften, zwei EM-Triumphen und neun Turniersiegen auf der Welttour nun auch die ersten deutschen Damen, die den WM-Titel gewonnen haben.