FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 3:1 (2:0)

Der FC Bayern München hat zum fünften Mal am Stück die Saison mit einem Heimsieg begonnen. Das Spiel gegen Bayer Leverkusen begann mit einer Gedenkminute für die Opfer des Anschlags von Barcelona. Nach fünf Minuten gab Tolisso einen ersten Warnschuss ab, den Bernd Leno im Bayer-Tor noch einmal abwehren konnte.

Die beiden Neuzugänge aus Hoffenheim Niklas Süle (9. Minute) und Corentin Tolisso (18.) schossen die ersten beiden Tore für den FC Bayern. In einer Kooperation der ehemaligen Hoffenheimer schoss Nationalspieler Süle per Kopf nach einem Freistoß von Sebastian Rudy den Premieren-Treffer der neuen Saison. Nach dem 2:0 durch Tolisso nach Vorarbeit von Arturo Vidal war die Partie so gut wie entschieden. Tolisso (23.) hätte beinahe sogar noch erhöhen können, traf aber nur den linken Innenpfosten.

Nach einer halben Stunde zog ein Unwetter über die Arena. Der Sturm macht die Bedingungen für die Spieler extrem schwierig, viele Zuschauer flüchteten in die oberen Ränge, um sich zu schützen. Wegen des Gewitters verzögerte sich der Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit. Erst nach über 20 Minuten ging es weiter. Bayer brachte in Nationalspieler Julian Brandt für Leon Bailey und Aleksandar Dragovic für den angeschlagenen Sven Bender zwei neue Leute.

Für das 3:0 verwandelte Robert Lewandowski (53.) einen Foulelfmeter, der nach dem ersten Videobeweis in der Bundesliga-Geschichte nachträglich gegeben wurde. Schiedsrichter Tobias Stieler hatte ein Foul von Charles Aranguiz an Lewandowski übersehen und zeigte nach Intervention des Videoassistenten Jochen Drees auf den Punkt. Die Leverkusener suchten nun verstärkt die Offensive, doch hatten sie zuviel Schusspech. Brandt scheiterte zweimal (54./57.) in aussichtsreicher Position. Erst Admir Mehmedi (65.) schoss das 3:1 für die Gäste.