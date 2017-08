Der HSV gewinnt mit 3:1 gegen den FC Köln und ist damit zum ersten Mal seit acht Jahren wieder für einen knappen Tag Tabellenführer. André Hahn (28. Minute), Bobby Wood (34.) und der eingewechselte Lewis Holtby (90.+8) sorgten für den zweiten Startsieg nacheinander.



Schiedsrichter Felix Brych musste in der 49. Minute verletzt vom Platz. Nur eine Minute, nachdem der Vierte Offizielle Sören Storks die Leitung des Spiels für ihn übernahm, zeigte er nach seinem ersten Pfiff dem Hamburger Kapitän Mergim Mavraj wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Das Spiel begann gut für die Kölner: 70 Prozent der Zeit waren sie im Besitz des Balls, ein HSV-Eckball missglückte. Doch die Brustabwehr von Kölns Leonardo Bittencourt misslang ebenso, der Ball landete erneut beim HSV – und der Gladbacher Neuzugang André Hahn traf mit einem schönen Vollspannstoß unhaltbar für Kölns Torwart Timo Horn zum 0:1.



Die Kölner wirkten nach dem druckvollen Beginn ernüchtert. Bittencourt hatte aus der Distanz die Chance zum Ausgleich vergeben (31.). Nationalspieler Jonas Hector scheiterte in seinem 100. Bundesliga-Spiel an Mathenia und der Latte (42.). Erst in der 13-minütigen Nachspielzeit nach der Verletzung von Schiedsrichter Felix Brych gelang den Kölnern durch Frederik Sörensen (90.+7) noch das 1:2.