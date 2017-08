Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft in der Vorrunden-Gruppe B der Champions League auf Paris Saint-Germain und somit auch auf den brasilianischen Superstar Neymar. Das ergab die Auslosung der Gruppen für die kommende Champions-League-Saison. Auch der RSC Anderlecht und Celtic Glasgow sind in der Gruppe B.



Borussia Dortmund bekommt es in der Gruppenphase erneut mit dem Titelverteidiger Real Madrid zu tun. Daneben trifft der BVB in Gruppe H auf Tottenham Hotspur, den englischen Vizemeister und den griechischen Club APOEL Nikosia.

Der dritte deutsche Verein, RB Leipzig, trifft in der Vorrunden-Gruppe G auf den AS Monaco und den FC Porto. Auch Beşiktaş Istanbul wurde in die Gruppe gelost.



Alle Gruppen der neuen Saison im Überblick:



Gruppe A: Benfica Lissabon, Manchester United, FC Basel, ZSKA Moskau

Gruppe B: Bayern München, Paris St. Germain, SC Anderlecht, Celtic Glasgow



Gruppe C: FC Chelsea, Atletico Madrid, AS Rom, Qarabag Agdam

Gruppe D: Juventus Turin, FC Barcelona, Olympiakos Piräus, Sporting Lissabon

Gruppe E: Spartak Moskau, FC Sevilla, FC Liverpool, NK Maribor



Gruppe F: Schachtar Donezk, Manchester City, SSC Neapel, Feyenoord Rotterdam

Gruppe G: AS Monaco, FC Porto, Besiktas Istanbul, RB Leipzig

Gruppe H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, APOEL Nikosia