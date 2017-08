Der FC Liverpool hat mit 4:2 beim Rückspiel der Champions-League-Qualifikation über den TSG Hoffenheim gesiegt. Damit scheidet Hoffenheim aus der Champions-League aus, Liverpool zieht die Gruppenphase ein. Schon das Hinspiel vor einer Woche hatte der Fußball-Bundesligist Hoffenheim mit 1:2 verloren.

Emre Can (10./21. Minute), Mohamed Salah (18.) und der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (63.) erzielten die Tore für den Gastgeber Liverpool. Mark Uth (29.) und Sandro Wagner (79.) trafen für Hoffenheim.

Bereits nach etwa 20 Minuten lag die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit 0:3 zurück. Liverpools Roberto Firmino hatte mit dem 4:1 bereits nach gut einer Stunde endgültig für die Entscheidung gesorgt (63.).

Liverpool spielt nach den beiden Siegen in der kommenden Saison in der Königsklasse, Hoffenheim startet in ihrer ersten internationalen Saison in der Europa League.