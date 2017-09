ZEIT ONLINE: Herr Steeb, stimmt es, dass Sie beinahe Fußballprofi geworden wären?

Charly Steeb: Das ist deutlich übertrieben. Richtig ist, dass ich als Junge ein ziemlich guter Stürmer war, in einem Spiel in der D-Jugend gelangen mir mal zwölf Tore. Mein Verein war der 1. FC Stern Mögglingen und irgendwann hieß es, der VfB Stuttgart sei an mir interessiert. Ich entschied mich dann doch fürs Tennis.

Carl-Uwe "Charly" Steeb war von 1986 bis 1996 Tennisprofi. Er gewann drei Einzeltitel und dreimal den Davis Cup. Nach seiner Karriere gründete er eine Vermarktungs- und Managementagentur, die 2103 Insolvenz anmelden musste. Am 1. September wird Steeb 50 Jahre alt. © Peter Schneider/dpa/picture alliance

ZEIT ONLINE: Sie waren ein gefeiertes Nachwuchstalent, wie sehr bestimmte der Sport Ihr Leben?

Steeb: Es gab für mich nichts anderes als Tennis. Und wenn ich dann doch mal eine kleine Pause machte, spielte ich Fußball. Mit 14 fuhr ich dreimal die Woche zum Verbandstraining, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Bis zu meinem Club, dem TC Aalen, waren es immerhin 20 Minuten. Am Wochenende dann Punktspiele, Turniere, Welt- und Europameisterschaften, ach, und dazwischen auch noch irgendwie Schule. Mit 16 machte ich meine mittlere Reife und ich bat meine Eltern darum, es von nun an mit dem Tennis zu versuchen. Sie sagten: "Okay, versuch es zwei Jahre, dann sehen wir weiter." Also versuchte ich es. Ich wollte Profi werden und mit Tennis mein Geld verdienen.

ZEIT ONLINE: Hatten Sie Vorbilder?

Steeb: Ich verehrte den Argentinier Guillermo Vilas. Der war auch Linkshänder, wie ich, und ein Grundlinienspieler. Björn Borg feierte ich ebenfalls, der war so konzentriert und dabei so lässig, das hatte was. Außerdem trugen beide die coolen Fila-Klamotten. Im Training ahmte ich ihre Aufschlagtechniken nach oder schaute mir was von Vilas' Beinarbeit ab.

ZEIT ONLINE: Was faszinierte Sie an seinem Tennisspiel?

Steeb: Er dominierte das Spiel mit seiner starken Vorhand, umlief die Bälle, nahm sie schon im Halbfeld ganz hoch. So wollte ich auch Spiele gewinnen! Zu meiner Anfangszeit kamen neue Schläger auf den Markt, Tennis wurde härter und schneller. Ich testete verschiedene neue Grifftechniken, spielte bevorzugt mit einem strammen Topspin und versuchte, mit Geduld und harter Vorhand die Punkte zu machen. Ich wollte das modernste Tennis spielen, das es gab und mit meinen Möglichkeiten umsetzbar war.

ZEIT ONLINE: Ihr Freund und langjähriger Weggefährte, Boris Becker, soll Sie früher "das Tier" genannt haben, weil Sie so intensiv trainierten. Ist das wahr?

Steeb: Das stimmt. Für mein Spiel musste ich topfit sein, also trainierte ich sehr viel und hart. Ich wollte meinen Gegnern konditionell überlegen sein. Ich hoffte immer, dass die Matches sehr lange sein würden, denn das brachte mir automatisch einen Vorteil.

ZEIT ONLINE: Wie sah ein normaler Trainingstag bei Ihnen aus?

Steeb: Aufstehen, vor dem Frühstück eine halbe Stunde laufen, Essen, zwei Stunden Tennis, Mittagspause, noch mal zwei Stunden Tennis, Konditionstraining. Das war anstrengend, aber ich war topfit.

ZEIT ONLINE: Erinnern Sie sich an Ihr Profidebüt?

Steeb: Nicht ganz. Es muss bei einem Satellite-Turnier in Deutschland gewesen sein. Meinen ersten Punkt holte ich 1986 bei einem Turnier in Buenos Aires, das war harte Arbeit. Ich hatte fünf Spiele gewinnen müssen, um überhaupt das Hauptfeld zu erreichen. Das erste richtig große Preisgeld gab es im Rahmen des Warsteiner Sommer-Grand-Prix, am Ende der Saison gab es 25.000 DM.

ZEIT ONLINE: Lassen Sie mich raten, als überzeugter Schwabe brachten Sie das Geld gleich auf die Bank?

Steeb: Da haben Sie richtig geraten.

ZEIT ONLINE: Wann wurde Ihnen bewusst, dass Sie mit der Elite im Tennis mithalten konnten?

Steeb: Eigentlich schon in den Trainingsstunden mit Lendl. Mein erster privater Trainer war Chris Lewis, ein früherer Wimbledon-Finalist, der auch Ivan Lendl trainierte und mich viel mit diesem Weltstar arbeiten ließ. Wir spielten unzählige Sätze gegeneinander. Viermal haben wir uns zusammen auf die Australien Open vorbereitet, jeweils drei Wochen lang. Er war ein toller Typ, sehr fair und korrekt, der mir regelmäßig Tipps gab. Der Verlierer unserer Duelle musste Liegestütze machen und natürlich war ich zu Beginn wesentlich mehr am Pumpen als er. Er freute sich geradezu diabolisch darüber. Später glich sich die Anzahl der Liegestütze aus. Aber so richtig wusste ich nach meinem Viertelfinalsieg gegen Henri Leconte in Stuttgart 1987, dass ich mithalten konnte. Dafür hatte ich mich mit einer Wildcard qualifiziert, Leconte war an Position zwei gesetzt. Erstmals rutschte ich in die Top 50.

ZEIT ONLINE: Woher kannten Sie Boris Becker?

Steeb: Schon als Zehnjährige liefen wir uns bei einer Sichtung erstmals über den Weg. Er war die Nummer 1 in Baden, ich in Württemberg, unsere Wege kreuzten sich in den folgenden Jahren noch häufiger. Auf den Lehrgängen lagen wir häufig zusammen auf einem Zimmer und freundeten uns an. 1985 holte er dann Wimbledon, mit 17. Das war für uns andere unglaublich.

ZEIT ONLINE: Wo waren Sie, als Becker das Turnier gewann?

Steeb: Auch in Wimbledon, ich spielte das Jugendturnier. Im Einzel flog ich in Runde zwei raus, im Doppelhalbfinale wurden Patrik Kühnen und ich disqualifiziert. Wir hatten beide den Schiedsrichter beschimpft.