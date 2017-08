"Du suchst Dir nicht Deinen Verein aus, sondern Dein Verein sucht sich Dich aus." Das ist nicht von uns, sondern von Nick Hornby, der das schönste Buch aller Zeiten übers Fansein schrieb, Fever Pitch. Er hat natürlich Recht, weil der Heimatort oder der Vater oder ein zufällig geschautes Spiel im Stadion oder vor dem TV meist ausreicht, und schon ist es um einen geschehen. Kaum jemand entscheidet sich aus rationalen Gründen für einen Fußballclub. Was aber, wenn wir die Chance dazu hätten? Und was ist mit den dreizehn Menschen in Deutschland, die sich nur wenig für Fußball interessieren und sich noch keinem Verein verschrieben haben? In unserem Club-O-Mat jedenfalls können Sie wie in den Vorjahren herausfinden, welcher Verein wirklich zu Ihnen passt. 15 Fragen, 15 Antworten, ein Schock. Oder auch nicht.