In den Nachmittagsspielen des DFP-Pokals haben alle Bundesligisten ihre Spiele für sich entscheiden können. Borussia Dortmund gewann gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen mit 4:0, der 1. FC Köln besiegte den Leher TS mit 5:0, genau wie der FC Bayern München, der gegen den Chemnitzer FC spielte. Die Eintracht Frankfurt spielte 3:0 gegen den TuS Erndtebrück, Mainz 05 und der Lüneburger SK Hansa trennten sich 3:1, der SC Freiburg und der VfB Germania Halberstadt 2:1.



Borussia Dortmund spielte souverän, ließ sich aber vom 1. FC Rielasingen-Arlen ärgern. Die Gastgeber kamen zu ein paar gefährlichen Szenen, verpassten jedoch den erhofften Ehrentreffer. Marc Bartra schoss Dortmund in der zwölften Minute nach Vorlage von Debütant Jan-Niklas Beste in Führung. Der Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang traf gleich dreimal gegen die Verbandsligisten (41./55./80.), das erste Mal dank eines Foulelfmeters.



Der Chemnitzer FC hatte bei Bayern München keine Chance. Die Tore zum 5:0 für den deutschen Titelträger erzielten Robert Lewandowski (20./60.), Kingsley Coman (51.), Franck Ribéry (79.) und Mats Hummels (89.). Kapitän Thomas Müller hatte gleich zwei Einschussmöglichkeiten, doch CFC-Keeper Kevin Kunz parierte zweimal glänzend.



Eintracht Frankfurt spielte rund 70 Minuten in Unterzahl. Kapitän David Abraham bekam schon in der 22. Minute eine rote Karte, weil er als letzter Mann den Stürmer vom TuS Erndtebrück, Yuki Nishiya, festgehalten hatte. Nishiya hätte nach dem folgenden Freistoß (23.) fast die Führung für die Gastgeber erzielt, doch sein Schuss strich knapp über das Tor. Das brachte die Frankfurter kurzzeitig aus dem Konzept, dann sorgten aber Timothy Chandler (35.), Mijat Gaćinović (72.) und Sébastien Haller (76.) für den letztlich ungefährdeten Einzug in die zweite Runde.



Für den SC Freiburg schoss ausgerechnet Nils Petersen das erste Tor (34.), gegen den von seinem Vater Andreas trainierten Regionalligisten VfB Germania Halberstadt. Nicolas Höfler gelang vor der Pause die Vorentscheidung (42.). Freiburg war die klar bessere Mannschaft und gewann verdient, auch wenn Kay Michel mit seinem Treffer in der 88. Minute noch einmal für Spannung sorgte.

Auch Mainz 05 kassierte ein Gegentor. Felix Vobejda traf in der 31. Minute für den Viertligisten Lüneburger SK Hansa. Für Mainz schossen Yoshinori Muto (13. Minute/60.) und Daniel Brosinski (45./Foulelfmeter) die Tore.