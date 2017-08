Mit einem knappen 2:1 gewinnt Borussia Mönchengladbach die Auftakthürde des DFB-Pokals gegen Rot-Weiß Essen. Auch Bayer Leverkusen schießt nach einem zähen Spiel erst in der Verlängerung 3 Tore und gewinnt damit gegen den Karlsruher SC.

Bis zur 79. Minute hatte Borussia in Rückstand gelegen, dann drehten Jonas Hofmann und Raffael (82.) das Spiel innerhalb von nur vier Minuten.



Glück hatten die Essener in der 23. Minute, als Schiedsrichter Patrick Ittrich nach einem Foul von Hervenogi Unzola an Nico Elvedi nicht auf Strafstoß für die Borussia entschied. Sechs Minuten später führte RWE, als Kapitän Baier aus sieben Metern unhaltbar für Yann Sommer einköpfte.

Erst nach der Halbzeit wurde der Bundesligist zielstrebiger, Ibrahima Traoré und der bis dahin kaum in Erscheinung getretene Confed-Cup-Sieger Lars Stindl schossen innerhalb weniger Sekunden jeweils knapp rechts am Tor vorbei (54.). Auf der Gegenseite verhinderte Sommer gegen Kai Pröger sogar das mögliche 0:2 (66.).



Gladbachs Trainer Dieter Hecking entschied sich erst spät für einen Spielerwechsel: Er brachte in der 67. Minute durch Jonas Hofmann für den beim Debüt unglücklichen Zakaria einen frischen Spieler. Hofmann leitete dann die Wende ein.

Das Match zwischen Bayer Leverkusen und dem Karlsruher SC konnte erst in der Verlängerung entschieden werden. Dann aber gleich mit drei Toren: Dominik Kohr sorgte per Kopf in der 93. Minute nach einer zuvor zähen Partie für das erlösende 1:0. Joel Pohjanpalo (99. Minute) und Leon Bailey (105.) legten weiter Treffer nach.

Im Zweitliga-Duell zwischen Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig setzten sich die Gastgeber 2:1 (0:0) durch.